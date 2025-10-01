Росен Желязков пристигна в Копенхаген за заседание на Европейския съвет

Министър-председателят на България Росен Желязков беше посрещнат тази сутрин в Копенхаген от датския си колега Мете Фредериксен. Причината е неформална среща на Европейския съвет, фокусирана върху отбраната и войната в Украйна.

Очаква се те да обсъдят укрепването на общите отбранителни способности на ЕС, подкрепата за източноевропейските страни, граничещи с Русия, както и предоставянето на допълнителна помощ на Украйна, обяснява БТА.

Срещата се провежда на фона на няколко случая на засичане на неидентифицирани дронове на територията на няколко европейски държави, сред които и Дания. Скандинавската страна оцени навлизането на дронове във въздушното ѝ пространство като "хибридна атака".

На срещата ще се обсъди и създаването на "стена от дронове" – инициатива за подобряване на въздушната отбрана на ЕС срещу безпилотни летателни апарати и подобряване на отбранителната координация между държавите.

Ще се обсъди и възможността за спонсориране на Украйна чрез използването на замразените руски активи и ускоряването на доставките на въоръжения.

В Копенхаген утре десетки европейски лидери ще присъстват на срещата на върха на Европейската политическа общност - форум, чиято цел е да насърчава политическия диалог и сътрудничеството извън 27-те членки на ЕС.