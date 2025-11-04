Регионите и градовете да имат по-голяма тежест при вземането на решения за дългогодишния бюджет, настоява ЕП

По-значителна роля на Европейския парламент, регионите и градовете във вземането на решения при разходните планове, както и баланс между новите и традиционните приоритети. Това бе фокусът на днешното обсъждане на бюджетната комисия в Европейския парламент (BUDG) относно следващата Многогодишна финансова рамка(МФР) за 2028-2034 г.

Дебатът се провежда след като четирите основни политически групи, подкрепящи председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, заплашиха да блокират преговорите, ако не бъдат направени редица ключови промени в предложението на ЕК.

Думата взеха португалският евродепутат от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Карла Тавареш и румънският евродепутат от Европейската народна партия Зигфрид Мурешан, които са докладчици по преговорите за МФР.

Двамата настояват проектът да бъде коригиран в няколко ключови направления, изразиха своите забележки и отговаряха на въпроси на представители на граждански организации.

"Имаме промени в приоритетите във връзка с конкуренцията и отбраната. Знаем, че няма как да направим повече с това, което имаме. Не виждаме важния глас на регионите и на общините в следващата МФР, а това е много, много важно. Идвам от Португалия, била съм кмет 12 години и знам, че е невъзможно да имаш добри резултати без съдействието на регионалните неправителствени организации и партньори", заяви Карла Тавареш.

По думите ѝ има размиване на приоритетите за селското стопанство и кохезионните политики, което е лош знак.

Тавареш подчерта социалното измерение на проблема и настоя да не се допуска конкуренция между бенефициенти – региони срещу фермери, социални програми срещу конкурентоспособност.

"Ясно е, че бюджетът трябва да е съобразен с политическите приоритети. Трябва да харчим пари за истински важното за гражданите, за важните теми на деня. Ясно е, че Русия иска Украйна, но не само. Русия иска да отслаби нашите европейски демокрации, които са базирани на избори, свобода и силата на закона, и е ясно, че можем да защитим този европейски начин на живот само заедно. Защото ни тестват на руската граница, в Украйна, виждаме дронове до летят над военни бази в Белгия. Никой не е в безопасност", посочи Зигфрид Мурешан, наблягайки на значението на общата сигурност на европейските страни.

Той посочи че Европа очаква действия, които трябва да бъдат отразени в бюджета. По думите му е правилно, че вторият приоритет на Съюза е конкуренцията, защото това включва и иновациите. Мурешан нарече основните приоритети "вазимносвързани".

"Това са двата ни нови приоритета, но те не трябва да идват за сметка на традиционните ни приоритети, които са земеделието и кохезионните политики", допълни той.

Докладчикът призова за по-голяма роля на Европарламента във вземането на решенията и разпределянето на европейските фондове и задължителна роля на регионите, чийто глас заглъхва за сметка на правителствата на държавите членки.

По време на дискусията беше разкритикувано решението да се обединят някои бюджетни програми, което според недоволните е форма на нежелана централизация и повишаване на способността на ЕК да управлява потока на европейските средства. Те посочиха, че виждат липса на предвидимост и финансова визия за бъдещето.

Стана дума и за приоритетната роля на програмата "Еразъм+". По думите на евродепутатите всяка година се предлага успешно увеличаване на средствата за програмата върху предложеното в проектобюджета и споделиха, че ще направят каквото е възможно, за да повторят тенденцията. Те обаче не направиха точни прогнози.

Спомена се и идеята да се обмисли по-сериозно инвестиране в транспортната мрежа между държавите членки.

ЕЙ отправи своите предложения за бюджета през юли. В тях се предвижда средства около 2 трилиона евро за периода 2028-2034. Очаква се преговорите в ЕП за МФР да се проведат на 12 ноември.

Дискусиите около МФР 2028–2034 се случват в момент, в който ЕС вече работи по засилване на отбранителните си способности, продължаване на подкрепата за Украйна и подготовка за възможно бъдещо разширяване с държави от Западните Балкани.