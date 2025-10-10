„Боклук за боклука“. Нов протест на БОЕЦ пред централата на ДПС - Ново начало (ОБНОВЯВА СЕ)

Започва нов протест под надслов "Боклук за боклука", организиран от гражданско сдружение БОЕЦ пред централата на ДПС - Ново начало на ул. "Врабча 23" от 18 часа.

Формалният повод е кризата с боклука в столичните квартали "Люлин" и "Красно село", но събитието е част от поредица планирани ежедневни протести против ролята на Делян Пеевски в управлението на страната.

"Пеевски се опитва да изяде държавата ни!

Пеевски се опитва да изяде столицата ни!

Пеевски се опитва да превърне страната ни в кочина. Таки се опитва да превърне столицата ни в кочина!

Мафията се опитва да ни удави в боклуци.

Когато говорим за Таки разбирайте Пеевски.

Свинята е гладна и алчна! Да нахраним свинята!", пишат организаторите.

От БОЕЦ отправиха призив до жителите на кварталите "Люлин" и "Красно село" да дойдат с отпадъците си, за да "нахранят свинята" заедно. От организацията са внесли уведомление до Столична община за ежедневни протести пред централата до 11 ноември.



"Няма да има музика и речи. Ще редим „трапезата“ на Пеевски. Да му осигурим копанята за цяла зима! Искат да ни заринат с боклуци, за да продължават да крадат и дерат стотици милиони от нашият гръб. Няма да стане! Ще получат: БОКЛУК ЗА БОКЛУКА!", завършва призива.

