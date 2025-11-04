Прокурор Наташа се отрече от православието, стана вещица и си смени името

Бившата руска депутатка Наталия Поклонская, по-известна в медиите като "прокурор Наташа", се отрече от християнството, стана езичница и смени името си. По документи тя вече не е Наталия, а Радведа Поклонская.

Красивата Наташа беше назначена за главен прокурор на Крим след анексирането му от Русия през 2014 г. Още оттогава в нета заваляха шеги и мемета с нейния лик. В периода 2016-2021 г. беше депутат в руската Дума. От юни 2022 г. е съветник на главния прокурор на Русия.

Тези дни стана ясно, че Поклонская официално е Радведа – неоезическо име, което предизвика бурни реакции в Русия.

Поклонская, която преди години оглавяваше шествия с иконата на Николай II и се представяше като ревностна православна вярваща, днес се определя като езичница.

Тя издаде книгата "Мисли на глас", в която критикува християнството и представя неоезически идеи. Прокурор Наташа връчи няколко екземпляра от книгата на библиотеката на едно от училищата в окупираната част на Херсонска област. Там тя проведе урок в рамките на държавния проект „Разговори за важното“ и нарисува на училищната дъска пентаграми и руни.

Поклонская е единственият високопоставен руски чиновник, който открито се нарича езичник. Периодично тя напомня за това в социалните мрежи.

„Искам да подчертая, че не изповядвам християнството в нито една от неговите форми — нито православието, нито католицизма, нито която и да е друга монотеистична религия... Основната ценност на езичеството е дълбоката връзка с природата и обожествяването на нейните сили, за което не са необходими златни храмове, диамантени икони и посредници, а най-важното е честността и отговорността на човека пред самия себе си“, заяви неотдавна Поклонская.