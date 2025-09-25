Прокуратурата на Кьовеши образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева

Европейската прокуратура е взела решение да започне дисциплинарно производство срещу българския еврообвинител Теодора Георгиева. Лаура Кьовеши е уведомила за това Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия.

Георгиева ще продължи да бъде временно отстранена от длъжност за срока на дисциплинарното производство, пише в съобщението, цитирано от БТА.

Няма да бъде оповестявана допълнителна информация, докато трае производството.

Отговорността за оценката на дисциплинарните производства се носи от ЕП, Съвета на ЕС и Европейската комисия. Независимостта, която не подлежи на съмнение, е основно изискване за назначаването на европейските прокурори и за способността им да изпълняват своите задълженията по време на мандата им, отбелязва пресцентърът на Европрокуратурата.

Теодора Георгиева е бивш административен съдия в апелативния съд от ранга на Административен съд София-град. Преди това е работила като прокурор в Софийската районна и окръжна прокуратура. Георгиева има докторска степен от Българската академия на науките по административно право и съдебен контрол. През юли 2020 г. тя е утвърдена за европейски прокурор от България.

В края на март Европейската прокуратура съобщи, че е решила да започне административно разследване за възможни неправомерни действия от страна на Георгиева в рамките на текущо разследване на Европейската прокуратура. Тя потвърди за БТА временното отстраняване от длъжност на българския представител в институцията.

Българският европрокурор бе временно отстранен, за да не се компрометира започналото разследване срещу нея. Това стана в края на март и е безпрецедентен случай за институцията на Кьовеши.

През март Теодора Георгиева обяви, че се чувства застрашена от Делян Пеевски. Тя си е направила отвод по делото “Чирен“, защото е получила заплахи по повод на повдигане на обвинения по това разследване на бивш министър на енергетиката и настоящ шеф на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов. В интервю за "24 часа" Георгиева обяснява, че Делян Пеевски е поискал 20 милиона лева от подизпълнители на газохранилището в "Чирен". Той е уреждал кой да спечели и е притискал фирмите. А Пеевски отвърна, че е личният прокурор на Кирил Петков, избран от Пепи Еврото.

Софийската градска прокуратура започна разследване, но не е ясно докъде е стигнало то.

Бившата съпруга на издирвания Петьо Петров-Пепи Еврото - Любена, замеси името на Георгиева във вземане на пари от Еврото в ресторанта "Осемте джуджета".

В три неграмотно написани имейла до медиите, подписани от Пепи Еврото, се твърди, че българският европрокурор Теодора Георгиева е получавала редовно от него суми от по 10 000 лв., за да "осъществява контрол". Самата тя не е коментирала.