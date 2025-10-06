Правителството има месец, за да оправи гафа с отложеното плащане от Европа заради КПК

Правителството има месец за отговор на Европейската комисия за отложеното плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.

Оценяваме искането на България за второ плащане по ПВУ, повечето условия вече са изпълнени. Установихме, че не е изпълнено условието, свързано с Комисията за противодействие на корупцията, затова предприехме процедурата за частично плащане и искаме допълнителна информация. След месец ще направим нова оценка, заяви пред БТА говорител на ЕК.

Изпратихме писмо до България и то съдържа въпросната сума, която няма да бъде изплатена, ако условието не бъде изпълнено. Има срок от един месец за отговор и след това, ако преценим, че условието още не е изпълнено, плащането ще бъде задържано за още шест месеца. След месец ще можем да съобщим сумата, каза още говорителят.

Попитан за писмото до ЕК на групата "Обнови Европа" в Европейския парламент, в което се прави връзка между делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и оценката за отпускане на средства по ПВУ за нашата страна, говорителят посочи, че между двата въпроса няма връзка. Тези два случая нямат нищо общо, каза той.

В петък миналата седмица ЕК съобщи, че дава предварително одобрение по второто искане на България за плащане по ПВУ за 653 милиона евро. Българският ПВУ е на обща стойност 6,17 млрд. евро безвъзмездни средства. В съобщението се отбелязва, че реформата на Комисията за борба с корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество остава неизпълнена и ЕК предлага временно да отложи част от плащането.