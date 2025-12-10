Pornhub разкри руската братушка: Гледат основно трансджендър порно

Песента на позабравения руски дует ТАТУ "Мальчик гей" придобива нова актуалност

OFFNews 10 декември 2025 в 13:23 3958 2
карта на порно предпочитанията
Световната карта на порно предпочитанията.

Песента на позабравения руски дует ТАТУ "Мальчик гей" придобива нова актуалност, ако разгледаме световната карта за порно предпочитанията на най-големия сайт за възрастни Pornhub.

Според статистиката единствено в Руската федерация, на остров Гренландия и на част от Скандинавия най-популярната категория са трансджендър видеата. Никъде другаде на планетата този особен сегмент не е толкова на почит както в държавата с най-традиционните православни ценности.

Като цяло търсенията за ЛГБТ+ съдържание постоянно се увеличават от години.

Тази година „лесбийки“ е водещата категория в Pornhub. Набират популярност и нишови търсения като "MILF лесбийки" и "страпон лесбийки".

Освен това, категорията "транс" излиза като втората най-гледаназа годината, което подчертава нарастващата популярност на ЛГБТ+ съдържанието. В подкрепа на тази тенденция, търсенията на термини като „транс тройка“ се увеличиха с 67%, а „транс аматьор“ се увеличи с 49%.

Когато попитахме посланика на марката Pornhub за транссексуални, Натасия Дриймс, за нейното мнение за тенденцията, тя каза:

„Това, което се случва през 2025 г., е повече от просто увеличение на гледанията; това е културна промяна. За първи път съдържанието, водено от транссексуални, е втората най-гледана категория в индустрията. Хората най-накрая търсят истории и изпълнители, които разбиват стари идеи за пола и сексуалността. Удивително е да се види как зрителите стават по-отворени и се интересуват от автентичността. Този растеж показва, че транссексуалните творци най-накрая биват виждани и празнувани по наши собствени правила. Публиката и индустрията се развиват заедно.“

Други термини, свързани с разнообразни желания, също нараснаха, като заявките за „куиър“ се увеличиха с +132%, а за „бисексуален“ - с +88%.

    16840

    2

    borisboris

    10.12 2025 в 14:16

    -0
    +14
    Всичко свързано с с т.нар. "руски свят" е менте. Историята, културата, социално-икономическия континуум и пр. и пр. Тук естествено се вписват и традиционните ценности и мачо-хетеросексуала, хвърляни в лицето на собственото уродливо население и останалия свят.

    3146

    1

    1215

    10.12 2025 в 13:33

    -0
    +18
    Традиционни " православни" ценности.
     
