Песента на позабравения руски дует ТАТУ "Мальчик гей" придобива нова актуалност, ако разгледаме световната карта за порно предпочитанията на най-големия сайт за възрастни Pornhub.
Според статистиката единствено в Руската федерация, на остров Гренландия и на част от Скандинавия най-популярната категория са трансджендър видеата. Никъде другаде на планетата този особен сегмент не е толкова на почит както в държавата с най-традиционните православни ценности.
Като цяло търсенията за ЛГБТ+ съдържание постоянно се увеличават от години.
Тази година „лесбийки“ е водещата категория в Pornhub. Набират популярност и нишови търсения като "MILF лесбийки" и "страпон лесбийки".
Освен това, категорията "транс" излиза като втората най-гледаназа годината, което подчертава нарастващата популярност на ЛГБТ+ съдържанието. В подкрепа на тази тенденция, търсенията на термини като „транс тройка“ се увеличиха с 67%, а „транс аматьор“ се увеличи с 49%.
Когато попитахме посланика на марката Pornhub за транссексуални, Натасия Дриймс, за нейното мнение за тенденцията, тя каза:
„Това, което се случва през 2025 г., е повече от просто увеличение на гледанията; това е културна промяна. За първи път съдържанието, водено от транссексуални, е втората най-гледана категория в индустрията. Хората най-накрая търсят истории и изпълнители, които разбиват стари идеи за пола и сексуалността. Удивително е да се види как зрителите стават по-отворени и се интересуват от автентичността. Този растеж показва, че транссексуалните творци най-накрая биват виждани и празнувани по наши собствени правила. Публиката и индустрията се развиват заедно.“
Други термини, свързани с разнообразни желания, също нараснаха, като заявките за „куиър“ се увеличиха с +132%, а за „бисексуален“ - с +88%.
10.12 2025 в 14:16
10.12 2025 в 13:33
Pornhub разкри руската братушка: Гледат основно трансджендър порно
