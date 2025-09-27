Желязков и Тръмп обсъдиха стратегическото партньорство между България и САЩ

OFFNews 27 септември 2025 в 07:50 1251 1
Желязкови Тръмп

Снимка БГНЕС | МС
Министър-председателят Росен Желязков с президента на САЩ Доналд Тръмп в Ню Йорк.

Премиерът Росен Желязков обсъди с американския президент Доналд Тръмп стратегическото партньорство между България и САЩ. 

"Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово за възходящото развитие на отношенията ни", заяви Желязков пред Тръмп в Ню Йорк.

Премиерът участва в традиционния прием, даван от американския президент по повод сесията на Общото събрание на ООН.

В рамките на краткия им разговор Желязков посочи енергетиката и отбраната като едни от най-важните области, в които САЩ и България бележат исторически успехи и с ускорени темпове задълбочат сътрудничеството си.

    142

    1

    Октим

    27.09 2025 в 09:36

    -0
    +0
    Хващам се на бас, че оранжевия кухавел не си спомня и секунда от тази среща!
     