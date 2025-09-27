Желязков и Тръмп обсъдиха стратегическото партньорство между България и САЩ

Премиерът Росен Желязков обсъди с американския президент Доналд Тръмп стратегическото партньорство между България и САЩ.
"Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово за възходящото развитие на отношенията ни", заяви Желязков пред Тръмп в Ню Йорк.
Премиерът участва в традиционния прием, даван от американския президент по повод сесията на Общото събрание на ООН.
В рамките на краткия им разговор Желязков посочи енергетиката и отбраната като едни от най-важните области, в които САЩ и България бележат исторически успехи и с ускорени темпове задълбочат сътрудничеството си.
