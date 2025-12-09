Желязков: Енергетиката заема ключово място в стратегическия ни диалог със САЩ

България ще продължи сътрудничеството със САЩ по програмата за безвизово пътуване чрез обмен на информация и мерки за сигурност, каза премиерът

OFFNews 09 декември 2025 в 12:23 294 0
Министър-председателят Росен Желязков отвори нова, още по-амбициозна, глава в стратегическо партньорство между България и САЩ чрез изказването си по време на провеждащата се в Министерски съвет днес Трета сесия на Стратегическия диалог между двете страни

Снимка БГНЕС/МС
Росен Желязков и Кристофър Смит на Третата сесия на Стратегическия диалог между двете България и САЩ

"Енергетиката взема ключово място в стратегическия ни диалог със САЩ. Силно ангажирани сме с по-нататъшното задълбочаване на сътрудничеството със САЩ в областта на ядрената енергетика за граждански цели, за създаване на по-устойчив енергиен пазар, за засилване ролята на България като регионален енергиен център и създаването на още повече възможности за бизнеса от двете страни на Атлантическия океан."

Това каза министър-председателят Росен Желязков при откриването на Третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ, която се провежда в Министерския съвет, предаде БТА.

На сесията присъства заместник помощник държавният секретар на САЩ за Европа и Евразия Кристофър Смит, който е на посещение у нас във връзка с третата сесия на Стратегическия диалог.

Поставили сме амбициозни цели в областта на енергийното сътрудничество със специален акцент върху ядрената енергетика за граждански цели. България постигна значителен напредък в диверсификацията на своя енергиен сектор, като намали зависимостите си от руските енергийни ресурси, отбеляза още Желязков.

Премиерът подчерта, че България и САЩ са „близки приятели, доверени партньори и съюзници“, които споделят общ ангажимент към регионалния и глобалния мир и сигурност, устойчивия икономически растеж и развитието на двустранните отношения. Той посочи, че страната ни поставя специален фокус върху разширяването на сътрудничеството във всички области и надграждането на стратегическото партньорство.

Росен Желязков определи сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната като фундамент на стратегическото партньорство, оценявайки високо подкрепата на САЩ за модернизацията на българските въоръжени сили. Той припомни придобиването на изтребителите F-16 Block 70, закупуването на бойни машини Stryker и участието в Многонационалната бойна група на НАТО в България.

В изказването си премиерът открои и значението на иновациите и новите технологии за икономическия растеж, посочвайки, че третата сесия на Стратегическия диалог ще обсъди възможности за проекти в областта на високопроизводителната информационна инфраструктура и технологичните центрове.

Желязков заяви, че България остава решена да поддържа сигурността на границите си и да продължи сътрудничеството със САЩ по програмата за безвизово пътуване чрез обмен на информация и мерки за сигурност. „Вярвам, че ще постигнем напредък във всички ключови области и ще отворим нова, още по-амбициозна глава в нашето стратегическо партньорство“, каза в заключение премиерът и пожела ползотворна дискусия.

