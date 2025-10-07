Зарков: Мафията се опитва да контролира от кофите за смет до Висшия съдебен съвет

Бившият правосъден министър, депутат и съветник на президента по юридически въпроси Крум Зарков заяви, че България е държава, в която "мафията се опитва да контролира от кофите за смет до Висшия съдебен съвет".

В социалните мрежи Зарков съобщава, че ще се включи във всяка гражданска инициатива за преодоляването на кризата със сметоизвозването в столичните квартали "Красно село", "Люлин", както и в други квартали при нужда.

"Не живея в засегнатите от кризата с боклука райони, но ще се включа във всяка гражданска организация за преодоляването й в Красно село, Люлин или където и да било. Защото живея в засегнатата държава, в която мафията се опитва да контролира от кофите за смет до Висшия съдебен съвет. Това не се търпи", написа във Фейсбук Зарков.

От вчера в "Люлин" и "Красно село" действа кризисна организация, след като договорът за сметопочистване на двата района изтече в неделя. Организацията влиза в сила за срок до 19 октомври или до второ нареждане.

Единственият кандидат за почистването на двата столични квартала е консорциум, в който участва фирмата "Транс 2025", свързвана с Христофорос Аманитидис - Таки, както и дружеството "К М Д" ЕООД на Атанас Търев (двете компании имат договор за същата услуга с община Пловдив, а "Транс 2025" участва в консорциума, който чисти Бургас, заедно с фирмата "Зауба" на Румен Гайтански). Обединението, в което влизат "Транс 2025" и "К М Д" иска да обслужва "Люлин" и "Красно село" за 189 млн. лева за 5 години при 66.9 млн. лева прогнозна цена на общината за този период.