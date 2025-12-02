Зарков: Бюджетът е бламиран. Нормалният ход на премиера е да подаде оставка

Министерският съвет е ангажиран с внасянето на този бюджет. Този бюджет е бламиран. Нормалният ход на един министър-председател в тази ситуация е да подаде оставка ,заяви пред БНР бившият служебен правосъден министър и съветник на президент по юридически въпроси Крум Зарков.

Зарков, който снощи беше на протеста, е на мнение, чре нещата са стигнали до степен, в която това мнозинство не може повече да продължи да управлява. По думите му то може да реши да стои на власт формално, но не може да взима решения. Зарков коментира, че политическото събитие е голямото събиране на хора в триъгълника на властта с ясни искания срещу самото мнозинство.

"Политическият анализ изисква да се обърне внимание на самия протест и на неговите искания. Протестът е организиран от ПП-ДБ, но отиде далеч отвъд тях - този протест се превръща в процес. Хората отидоха отвъд исканията на първоначалните организатори. Самият площад поиска оставката на това правителство", поясни Зарков.

Според него поводът за недоволството е категоричното неприемането на самата храктеристика на сега управляващото мнозинство, олицетворяваща се от председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. Зарков подчерта, че някак Пеевски хем не е в мнозинството, хем определя дневния му ред.

Добави, че биографията на Пеевски кара хората да считат, че има пълзяща мафиотизация на властта, несъвместима с демократичните принципи, разписани в Конституцията.

"Правителство, което не може да гласува собствения си бюджет е правителство, което подава оставка по всички правила на парламентарната демокрация. Самото мнозинство е напълно парализирано. Парламентът ще продължи да работи дори правителството да подаде оставка и да бъде назначено служебно. Трябва да се създаде съответното мнозинство около определени параметри. В това мнозинство, за да може каквото и да реши да не бъде посрещнато на нож, трябва да бъде изключено неформалното влияние на Пеевски", каза юристът.

Зарков е на мнение, че управляващите могат да се опитат да създадат бюджетна рамка, но тя трябва да бъде на минимум, без да включва реформи и политики. Той уточни, че след това управляващите следва да фиксират определена дата или да предложат на президента определени дати за насрочване на предсрочни избори. Според него няма друга алтернатива освен провеждането на нови избори.

Отбеляза изненадата си от липсата на коментар от Бойко Борисов за създалата се ситуация. Посочи, че Делян Пеевски вече се е изказал и за пореден път е влязъл в ролята на говорител на управляващото мнозинство.

Зарков съзря връзка между посещението на Атанас Зафиров в кабинета на Пеевски и последвалото обяснение, че БСП ще преосмисли участието си във властта. По думите му от самото начало БСП играе ролята на изпълнител на чужд интерес.