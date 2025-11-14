Запрянов: Изтребителите F-16 ще постигнат оперативна готовност през 2028 г., дотогава трябва да поддържаме МиГ-29

Планирано е изтребителите F-16 Block 70 да постигнат оперативна готовност през 2028 година, каза министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на изслушване в парламентарната комисия по отбрана.

Запрянов добави, че ако искаме да имаме национални средства за охрана на въздушното пространство, ще трябва да поддържаме изтребителите МиГ-29.

Министърът допълни, че не е реалистично да се говори за постигане на готовност през 2026 г. и уточни, че ако има първоначална оперативна готовност и ако може и с F-16 да се носи по някакъв начин бойно дежурство, това ще го реши командира на Военновъздушните сили (ВВС).

Той изрази надежда последните два самолета F-16 по договора от 2019 г. да пристигнат през декември.

"Вече и Полша започва да изпитва затруднения в поддържането на МиГ-29, а ние разчитаме на тях. Когато не се мисли перспективно, задържането на МиГ-29 толкова дълго и забавянето на сключването на договор за натовски самолет – това е резултатът", коментира министърът.

България вече получи шест изтребителя F-16 по договора, подписан през 2019 г. След изпълнението и на втория договор ВВС ще разполагат с една ескадрила от 16 самолета.

Всички проекти по инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE)" трябва да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 г. В края на юли Министерският съвет одобри заявлението за интерес със списък с приоритетни за България инвестиционни проекти.

"Националният план като проект е готов. Придобиването на до два самолета "Спартан" зависи от това дали ще има финансов ресурс за тях, когато стане известна окончателната цена на доставката на боеприпасите по 155 мм гаубици", посочи Запрянов.

В началото на септември Европейската комисия одобри предварителното разпределение на 150 милиарда евро финансова помощ за повишаване на отбранителната готовност в ЕС. За България програмата предвижда бюджет от близо 3,27 млрд. евро.

Военният министър допълни, че се работи по подписването на меморандуми с Белгия и Нидерландия за седемте кораба, които двете държави ще подарят на България. По думите му първият кораб трябва да получим следващата година.

Атанас Запрянов каза още, че се подготвят съкращения на цивилни служители в Министерството на отбраната, защото броят им е доста висок.