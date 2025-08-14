Започна изграждането на натовска база в ямболското село Кабиле

Започва изграждането на натовска база край ямболското село Кабиле. В нея ще бъде настанена разположената в България многонационална бойна група на алианса, като се очаква тя да има капацитет да поеме бригада и дори цяла дивизия.

Правителството одобри проект на споразумение с Италия за съвместно изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“, съобщиха вчера от правителствения пресцентър.

В изпълнение на ангажиментите на България като пълноправен член на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), предстои изграждане на военна инфраструктура, предназначена за многонационалната бойна група, разположена на територията на България.

Изграждането на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“ е стратегическа стъпка за укрепване на отбранителната способност на Република България и НАТО. То ще осигури необходимата инфраструктура за разполагане и поддръжка на многонационалната бойна група, както и възможност за нейното разширяване, уведомяват от правителствения пресцентър.