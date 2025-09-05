Второто плащане по ПВУ се очаква до средата на октомври

Второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост се очаква да бъде платено до средата на октомври, заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев по време на блиц парламентарния контрол.

Той поясни, че ревизираното искане за второ плащане по ПВУ е изпратено още през юли и тече обработката по второто плащане, което трябва да приключи на 15 септември. Страната е изпълнила всички ангажименти за второто плащане.

"Планът, който гоним, е свързан с трето плащане, което е значително по обем - над 1.6 милиарда евро, е то да бъде изпратено в Европейската комисия преди края на месец септември, за да може да бъде получено в България преди края на годината. Лично аз се надявам да бъде дори преди Коледа", каза Дончев от трибуната в пленарна зала.

Вицепремиерът обясни, че цялото първо плащане по плана е изразходвано и колкото по-бързо дойде следващото, толкова по-добре.