Всички общински съветници на Възраждане в Пловдив напуснаха партията на Костадинов

Петимата общински съветници на „Възраждане“ в Пловдив - Господин Апостолов, Елена Грозданова, Иван Пенков, Симеон Петров, Виолета Константинова, напускат партията.

Те продължават работата си като общински съветници - групата им в местния парламент вече ще носи името „Свободен избор“.

Според изявлението им това решение не е продиктувано от лични или партийни интереси, а е резултат от дълбоко несъгласие с начина на вземане на решения, както и с подхода към местната политика, управлението и развитието на местната структура.

„През последните месеци многократно бяхме поставяни в ситуация да гласуваме по предварително наложени политически линии, които не отразяват нито нашите убеждения, нито интересите на гражданите на Пловдив. Не оспорваме правото на всяка политическа сила да следва собствена линия, но когато националният ѝ образ и приоритети влизат в разрез с местните потребности, правото на свободен избор става ключово. Натискът за гласуване „под диктовка“ противоречи на основния принцип, който сме поели като отговорност — да работим честно, прозрачно и в интерес на пловдивчани", посочват общинските съветници.

"Ще продължим активно да участваме в работата на Общинския съвет, да отстояваме конструктивни решения и да работим за повече прозрачност и диалог в местното управление, като сформираме нова политическа група към него. Убедени сме, че по този начин ще бъдем по-полезни за града, който всички споделяме и на който служим", отбелязват петимата.