Волгин: Давам много интервюта, не следя кой как ги използва

Днес излезе разследване на OCCRP и естонската медия Delfi, според което сайтове, свързани с руската мрежа за дезинформация „Двойник“ (Doppelgänger), са публикували интервюта с българския евродепутат Петър Волгин и бригадния генерал от резерва Димитър Шивиков. Двамата коментираха пред OFFNews какво знаят за появата на изказванията им в тези сайтове.

Както OFFNews писа, разследването стъпва върху архив, появил се след хакерска атака през 2024 г. срещу Recent Reliable News, един от основните сайтове в мрежата. Журналистите установяват, че над 500 интервюта със събеседници от повече от 50 държави са послужили за създаването на около 1800 публикации. Те търсят над 60 от интервюираните, за да разберат кой ги е поканил за разговор и как се е представил.

„Двойник“ става известна през 2022 г. със сайтове, които имитират утвърдени медии и разпространяват послания в подкрепа на Кремъл. По-късно мрежата създава и сайтове със собствени имена, представяни като новинарски издания. Архивът показва как в тези публикации са използвани изказвания на политици, бивши военни и учени. Дали Волгин и Шивиков са знаели кой стои зад сайтовете, остава неизяснено в разследването.

Петър Волгин и Димитър Шивиков коментираха пред OFFNews разследването, според което сайтове, свързани с руската мрежа за дезинформация, са публикували интервюта с тях. Волгин не е водил разговор с човек, който да се е представил като журналист от мрежата "Двойник". Шивиков заяви, че не е давал интервю на чуждестранна медия и че е разпознал в разследването снимка от свое участие в българската „Инфомедия“.

Волгин каза, че не е бил уведомен за връзка с „Двойник“. Евродепутатът обясни, че редовно приема покани за интервюта от журналисти от България и чужбина и не може да възстанови обстоятелствата около всеки разговор. На въпрос дали са му казали, че интервюто има връзка с операцията „Двойник“, той отговори, че такава информация не му е била съобщена.

Волгин потвърди, че от години определя позицията на ръководството на Европейския съюз спрямо Русия като русофобска. Той заяви, че това е негова позиция и ще продължи да я защитава. По думите му, когато публична фигура говори или пише по дадена тема, тя няма контрол върху това кой ще използва изказванията ѝ и в какъв контекст.



Шивиков пък е разпознал снимката в мрежата от свое интервю за „Инфомедия“. Бригадният генерал от резерва Димитър Шивиков каза, че е научил за сайта "Двойник" от публикация в dnes.bg. Той обясни, че е давал интервюта многократно на български медии и подкасти, и предположи, че материалът е взет от YouTube и препубликуван. Като основание посочи снимката към публикацията, която разпознал от свое участие в „Инфомедия“.

По същество Шивиков потвърди, че и в други свои интервюта е призовавал за отпадане на санкциите срещу Русия. Пред OFFNews той повтори тезата си, че „справедливостта и правото са на страната на Русия“ и заяви, че според него трябва да се търси дипломатическо решение на войната.

Авторите на разследването посочват, че са потърсили Волгин и Шивиков за коментар и не са получили отговор. Волгин каза пред OFFNews, че не знае кога и как са се опитали да се свържат с него и че никой не е разговарял с него по темата. Шивиков също заяви, че не е бил потърсен.

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