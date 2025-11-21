''Възраждане'' внасят искане до КС срещу особения управител на "Лукойл"

OFFNews 21 ноември 2025 в 11:06 489 2
Костадин Костадинов

Снимка БГНЕС/АНТОН СТАНКОВ
Костадин Костадинов

"Възраждане" внася искане до Конституционния съд (КС) за обявяване на противоконституциионни текстовете на законопроекта на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтен произход.

"Това касае опитите на българската държава да завземе частната собственост в "Нефтохим", каза лидерът на партията Костадин Костадинов в кулоарите на парламента.

Той смята, че това е нарушение на Конституцията в частта с неприкосновената частна собственост.

Според Костадинов, че ако законът бъде използван в цялата си сила и строгост, това ще доведе до огромни щети за българската държава, защото "Лукойл" ще заведе съдебни дела в размер на милиарди левове.

Той уточни, че са събрани подписи и от МЕЧ, и от няколко депутати от "Величие".

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    1605

    2

    Mumko

    21.11 2025 в 14:41

    -0
    +0
    Костя иска да е посланик на СССР в България. Ебаси мекерето продажно.

    2970

    1

    Джендо Джедев

    21.11 2025 в 11:12

    -0
    +0
    "Това касае опитите на българската държава да завземе частната собственост в "Нефтохим"

    Хахахаха! Държавен служител (при това уж пишещ се националист) рита срещу държавата в полза на частна собственост... Копейкин е способен на всякакви мутации! Но копейките са така.
     
    X

    Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев