"Възраждане" внася искане до Конституционния съд (КС) за обявяване на противоконституциионни текстовете на законопроекта на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтен произход.

"Това касае опитите на българската държава да завземе частната собственост в "Нефтохим", каза лидерът на партията Костадин Костадинов в кулоарите на парламента.

Той смята, че това е нарушение на Конституцията в частта с неприкосновената частна собственост.

Според Костадинов, че ако законът бъде използван в цялата си сила и строгост, това ще доведе до огромни щети за българската държава, защото "Лукойл" ще заведе съдебни дела в размер на милиарди левове.

Той уточни, че са събрани подписи и от МЕЧ, и от няколко депутати от "Величие".