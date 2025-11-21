"Възраждане" внася искане до Конституционния съд (КС) за обявяване на противоконституциионни текстовете на законопроекта на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтен произход.
"Това касае опитите на българската държава да завземе частната собственост в "Нефтохим", каза лидерът на партията Костадин Костадинов в кулоарите на парламента.
Той смята, че това е нарушение на Конституцията в частта с неприкосновената частна собственост.
Според Костадинов, че ако законът бъде използван в цялата си сила и строгост, това ще доведе до огромни щети за българската държава, защото "Лукойл" ще заведе съдебни дела в размер на милиарди левове.
Той уточни, че са събрани подписи и от МЕЧ, и от няколко депутати от "Величие".
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
1605
2
21.11 2025 в 14:41
2970
1
21.11 2025 в 11:12
Хахахаха! Държавен служител (при това уж пишещ се националист) рита срещу държавата в полза на частна собственост... Копейкин е способен на всякакви мутации! Но копейките са така.
Ватиканът одобри мирния план на САЩ за Украйна
Ватиканът одобри мирния план на САЩ за Украйна
Бащата на Сияна връчи искане за оставка на председателя на ВКС
Син преби майка си и й се закани с убийство
ЕК с наказателна процедура срещу България заради правната помощ за заподозрени и обвиняеми
''Възраждане'' внасят искане до КС срещу особения управител на "Лукойл"