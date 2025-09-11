Възраждане ще внася нов вот на недоверие. Един подпис липсвал на ПП-ДБ

"Възраждане" ще подпише вота на недоверие на "Продължаваме промяната - Демократична България", само ако те подпишат техен нов вот на недоверие заради водната криза. Костадин Костадинов твърди, че ПП-ДБ се нуждаят от един-единствен подпис.

Тази сутрин в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов обяви, че и неговата партията събира подписи за нов вот на недоверие заради безводието и че търси подписи от другите опозиционни формации. Всички, с изключение на "Величие" - по думите му те вече са подкрепили темата със своя вот на недоверие.

Въпреки че ще търси подкрепа почти от всички, Костадинов нарече ПП-ДБ, МЕЧ и "Величие" - "дворцова опозиция", предпочитаща да бездейства в парламента и да "спи по банките".

До момента "Възраждане" са събрали 43 подписа.

"Днес ще отправим специално писмо към "Алианс права и свободи", ПП-ДБ и МЕЧ, с което ще искаме да ни дадат 5 подписа, с който да бъде внесен този наш вот. В замяна на това ще подкрепим всеки един - в замяна за подкрепа за нашия вот", каза Костадинов.

Според него, ако трите формации не се отзоват, е по-добре да напуснат парламента.

Вчера съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов каза, че мотивите на вота на недоверие на ПП-ДБ към кабинета "Желязков" е почти готов и че скоро ще го внесат. Случаят с бития полицейски шеф в Русе ще бъде сред мотивите, съобщи още той.

След Костадинов в кулоарите говориха лидерите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, които бяха категорични, че ПП-ДБ не са търсили подписи от "Възраждане".

"Няма проблем с подписите и не сме търсили подкрепа от "Възраждане". Ние не сме искали на Костадинов подписи. Безводието не се ре, каза Мирчев.