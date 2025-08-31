Важна визита: Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига у нас

OFFNews 31 август 2025 в 07:05 476 2
Росен Желязков и Урсула фон дер Лайден

Снимка БТА
Росен Желязков и Урсула фон дер Лайден

Премиерът Росен Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посетят днес най-голямото държавно военно предприятие в страната – „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД в Сопот, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Двамата ще проведат среща, на която ще обсъдят въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана. След това Желязков и Урсула фон дер Лайен ще разгледат завода и ще се запознаят с неговите възможности.

В края на визитата си министър-председателят Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще дадат кратък брифинг пред медиите.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен прави обиколка в страните на източната граница на ЕС - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния, съобщиха от Отдел "Преса и медии" на Представителството на Европейската комисия в България. Посещението на председателя Фон дер Лайен ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус, се посочва в съобщението.

    7550

    2

    alfakentavur

    31.08 2025 в 08:23

    -0
    +0
    Важна е, защото е в посока на цивилизованите хора. А не на блатните варварски орки.

    3200

    1

    LegendOfZelda

    31.08 2025 в 08:06

    -7
    +0
    Защо точно е важна тази визита? ч
     
