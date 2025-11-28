Васил Пандов ще съди Трифонов за твърдението, че на протеста призовал да бият две жени от МЗ

Случката с двете дами е станала в една от блокираните улички. Кой има интерес от това да изцапа протеста, пита депутатът от ПП-ДБ

Ружа Райчева 28 ноември 2025 в 10:01 1533 2
Васил Пандов, ПП-ДБ

Снимка БГНЕС/Антон Станков
Васил Пандов, ПП

Депутатът от "Продължаваме промяната" Васил Пандов ще съди лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов заради негови твърдения, че депутатът е "провокирал насилие" спрямо две служителки на здравното министерство по време на големия протест около парламента тази седмица. 

Слави Трифонов твърди, че в нощта на многохилядния протест на 26 ноември около сградата на парламента, две жени от Министерството на здравеопазването били съборени на земята и бити при опит да излязат от сградата. Трифонов настоява, че това се случило след като Васил Пандов лично ги посочил с пръст:

"Хубавото е, че има много свидетели. Разбрах, че случката, която категорично осъждам, се е случила далеч от мястото, където бях аз. По никакъв начин нямам общо", каза днес пред журналисти Пандов.

Уточни, че след разговори с няколко полицейски началници от СДВР е разбрал, че повечето протестиращи са много цивилизовани и мирни, но че сред тях има и провокатори.

"Кой изпрати Черепа и провокаторите да хвърлят бомбички? Случката с двете дами е станала в една от блокираните улички. Кой има интерес от това да изцапа протеста", пита Васил Пандов. Направи предположение, че Трифонов и председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски са имали интерес да изцапат протеста. 

"Всяка лъжа катастрофира в съда. Ще заведа дело срещу г-н Трифонов. Когато го осъдя, ще даря парите на организации, които помагат на жени, пострадали от насилие", каза Васил Пандов. 

Вчера Пеевски също обвини Пандов, че е причината за смъртта на полицай. Става въпрос за трагичен случай от протест през септември - на полицай му прилоша, докато пазеше протест около парламента, и бе отведен в болница, където по-късно почина. За случката съобщи именно Васил Пандов в социалните мрежи, който е бил наблизо.  

"Имаше протест пред НС, при което един полицай, който страдаше от тежко хронично заболяване, получи сърдечен удар и почина. Това беше потвърдено от близки и МЗ", разясни Пандов.

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    Коментари
    Niko Kolev

    28.11 2025 в 10:28

    Миндер паша май вече има опит да плаща за клевети.

    Джендо Джедев

    28.11 2025 в 10:16

    Славуца пак се пробва. Ако мине.
     