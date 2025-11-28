Васил Пандов ще съди Трифонов за твърдението, че на протеста призовал да бият две жени от МЗ

Депутатът от "Продължаваме промяната" Васил Пандов ще съди лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов заради негови твърдения, че депутатът е "провокирал насилие" спрямо две служителки на здравното министерство по време на големия протест около парламента тази седмица.

Слави Трифонов твърди, че в нощта на многохилядния протест на 26 ноември около сградата на парламента, две жени от Министерството на здравеопазването били съборени на земята и бити при опит да излязат от сградата. Трифонов настоява, че това се случило след като Васил Пандов лично ги посочил с пръст:

"Хубавото е, че има много свидетели. Разбрах, че случката, която категорично осъждам, се е случила далеч от мястото, където бях аз. По никакъв начин нямам общо", каза днес пред журналисти Пандов.

Уточни, че след разговори с няколко полицейски началници от СДВР е разбрал, че повечето протестиращи са много цивилизовани и мирни, но че сред тях има и провокатори.

"Кой изпрати Черепа и провокаторите да хвърлят бомбички? Случката с двете дами е станала в една от блокираните улички. Кой има интерес от това да изцапа протеста", пита Васил Пандов. Направи предположение, че Трифонов и председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски са имали интерес да изцапат протеста.

"Всяка лъжа катастрофира в съда. Ще заведа дело срещу г-н Трифонов. Когато го осъдя, ще даря парите на организации, които помагат на жени, пострадали от насилие", каза Васил Пандов.

Вчера Пеевски също обвини Пандов, че е причината за смъртта на полицай. Става въпрос за трагичен случай от протест през септември - на полицай му прилоша, докато пазеше протест около парламента, и бе отведен в болница, където по-късно почина. За случката съобщи именно Васил Пандов в социалните мрежи, който е бил наблизо.