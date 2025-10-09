Външното ни министерство благодари на Тръмп за мира в Газа

България приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“, което може да бъде първата стъпка към траен мир и сигурност в региона.
"Високо оценяваме лидерството на президента Тръмп и активното му участие в този сложен процес, както и посредническите усилия на Египет, Катар и Турция, като подчертаваме, че дипломацията е единственият път към намиране на решение. От изключително значение е първата фаза от плана за мир в Газа да бъде изпълнена без забавяне, което би облекчило семействата на заложниците и би намалило страданията на хората в Газа. Нашите мисли са със заложниците и техните семейства, включително и със семействата на българските граждани Матан Ангрест и Сахар Барух" - заявиха от българското външно министерство.
"България остава ангажирана с усилията за постигане на устойчиво и мирно разрешаване на конфликта в Близкия изток. Гледаме с оптимизъм към едно по-светло бъдеще за региона на Близкия изток, включително и стабилизирането на Ивицата Газа и добруването на хората в нея, с едно бъдещо управление без каквото и да е участие на „Хамас“ - пише още в позицията на МВнР.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2970
2
09.10 2025 в 17:47
2973
1
09.10 2025 в 17:40
Поправката ''Лукойл'' мина на първо четене в НС: Активи ще се продават само с благоволението на ДАНС и МС
Георги Георгиев: Поисках от Терзиев списък с всичко необходимо за овладяване на кризата в София
Георги Георгиев: Поисках от Терзиев списък с всичко необходимо за овладяване на кризата в София
Дъщерята на Робин Уилямс умолява да не ѝ пращат негови клипове, генерирани с ИИ
Зеленски: Ако Путин се опита да превземе Източна Украйна, ще трябва да погребе 1 млн. войници
Пеевски за ПП-ДБ: Татко им Бойко отново се налага да ги спасява