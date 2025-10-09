Външното ни министерство благодари на Тръмп за мира в Газа

OFFNews 09 октомври 2025 в 17:05 256 2
Георг Георгиев

Снимка mfa.bg
Министърът на външните работи Георг Георгиев

България приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“, което може да бъде първата стъпка към траен мир и сигурност в региона.

"Високо оценяваме лидерството на президента Тръмп и активното му участие в този сложен процес, както и посредническите усилия на Египет, Катар и Турция, като подчертаваме, че дипломацията е единственият път към намиране на решение. От изключително значение е първата фаза от плана за мир в Газа да бъде изпълнена без забавяне, което би облекчило семействата на заложниците и би намалило страданията на хората в Газа. Нашите мисли са със заложниците и техните семейства, включително и със семействата на българските граждани Матан Ангрест и Сахар Барух" - заявиха от българското външно министерство.

"България остава ангажирана с усилията за постигане на устойчиво и мирно разрешаване на конфликта в Близкия изток. Гледаме с оптимизъм към едно по-светло бъдеще за региона на Близкия изток, включително и стабилизирането на Ивицата Газа и добруването на хората в нея, с едно бъдещо управление без каквото и да е участие на „Хамас“ - пише още в позицията на МВнР.

    2970

    2

    Джендо Джедев

    09.10 2025 в 17:47

    -0
    +0
    Хехехехе, хората на Шиши и Боце всячески се пробват да се размагнитят. :D

    2973

    1

    Johnny B Goode

    09.10 2025 в 17:40

    -0
    +2
    Ръка целуна ли му?
     
