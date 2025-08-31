Урсула фон дер Лайен: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Една трета от всички оръжия, които Украйна е използвала от началото на войната срещу Русия, са дошли от България. Това съобщи председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен след двустранна среща с Росен Желзков и посещение във ВМЗ - Сопот.

Във ВМЗ-Спопот ще бъде един от двата нови завода на немският концерн "Рейнметал" у нас.

България има изключително силна традиция в отбранителната индустрия. Всъщност имате най-голям оборот към Брутния вътрешен продукт в рамките на ЕС и единствената страна, където най-големият частен работодател е компания в отбранителната индустрия. Тук произвеждате големи количества боеприпаси и заряди, които подкрепят Украйна и борбата ѝ за свобода. От началото на войната 1/3 от оръжията, използвани от Украйна, са идвали от България, каза Фон дер Лайен.

Тя определи българската военна промишленост като повод и за национална, и за европейска гордост и благодари за това.

Путин не се е променил и няма да се промени, той може да бъде контролиран само с мерки за разоръжаване, добави Фон дер Лайен.

Тя обясни, че производственият капацитет в България трябва да стигне до 2 млн. снаряда до края на тази година и това е спешно. Планът е да се разшири производството на боеприпаси, отговарящи на НАТО-вските стандарти. Това ново производство ще отвори над 1000 работни места тук в региона, това значи устойчив растеж тук, допълни председателят на ЕК.

През октомври Европейският Съвет ще обсъди пропуските в отбранителните способности на Съюза.

Два завода с "Райнметал" ще има у нас, единият ще бъде във ВМЗ. Хилядите работни места, които ще се създадат и ще се запазят, са благодарение на това, което се случва сега, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той благодари на Фон дер Лайен за подкрепата при влизането на България в еврозоната. Десетилетия наред във ВМЗ се произвеждат оръжия с цел да бъде отбранявана, но сега Европа се модернизира, трябва да се модернизира и нашето производство, допълни Борисов.

По време на срещата обсъдихме по-добра координация за европейската солидарност, България е лоялна страна-членка, и за да гарантираме този стабилност, ни трябва солидарна парламентарна подкрепа, която получаваме в лицето на сегашното правителство, каза премиерът Росен Желязков.

По-рано премиерът Желязков запозна председателя на Европейската комисия с отбранителния капацитет на страната ни и с предприетите действия за неговото развитие и технологично обновление. Двамата обсъдиха също така възможностите за България по линия на европейския механизъм за сигурност „Safe“, включително подготовката на изграждането на двете нови производства, за които правителството си партнира с най-големия отбранителен концерн „Райнметал“.

Урсула фон дер Лайен е на обиколка в страните на източната граница на ЕС - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния. Обиколката има за цел да подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус.