Управляващото мнозинство отхвърли идеята на МЕЧ за одържавяване на ''Лукойл''

Народното събрание отхвърли предложение на МЕЧ за задължаване на Министерския съвет да изготви проект за инвестиционен разход и да започне преговори за придобиване на "Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и "Лукойл–България“ ЕООД от българската държава.

Подкрепа дойде само от парламентарната група на "Възраждане", всички останали формации гласуваха "против" или "въздържал се".

Вносителите на законопроекта мотивираха предложението си с аргумента, че "одържавяването" на "Лукойл" ще гарантира сигурността на хиляди служители и ще предотврати рискове, свързани с международни санкции или промени в собствеността на дружествата.

България трябва да осигури енергийна независимост чрез контрол върху стратегическата си рафинерия, аргументират се МЕЧ.

При представянето на законопроекта лидерът на МЕЧ Радостин Василев каза, че много скоро можем да влезем в "сръбския сценарий" и да може да плащаме само в брой по българските бензиностанции.

"Ако бяхме приели това решение преди 9 месеца, днес нямаше да говорим за невъзможност за доставка на горивата и блокираните от САЩ разплащателни банкови сметки. Това е един от основните стълбове на националната сигурност на България, а е собственост на чуждестрани юридически лица", посочи той.

Искра Михайлова от "Възраждане" каза, че ще подкрепят предложението и че е важно държавата да има механизми, по които да защити стратегическите си интереси. Колегата ѝ Даниел Петров допълни, че правилно в проекторешението е записано, че "Лукойл" трябва да бъде купен от държавата, защото да е в чужди ръце, е опасно за държавата.

Красимир Манов от МЕЧ заяви, че очаква Министерският съвет със закъснение да "опита да вади кестените от огъня", но че тогава ще е твърде късно.