Управляващите и Възраждане пазят Желязков от изслушване за боя с участието на шефа на полицията в Русе

Народното събрание отказа да изслуша премиера Росен Желязков относно инцидента от 4 септември с побой с участието на началника на полицията в Русе.

Във въпросната нощ старши комисар Николай Кожухаров бил в известно русенско заведение със семейството си и приятели. На връщане оттам на пътя станал скандал с друга компания след забележка заради висока скорост. В резултат четирима тинейджъри нанесоха побой на Кожухаров, който после претърпя тежка операция.

Първоначално вътрешният министър Даниел Митов заяви, че младежите посегнали първи, но разпространено в социалните мрежи видео разкрива друга истина - пръв посегнал спътникът на полицейския началник - 36-годишният му съсед Георги Димитров.

Днешното предложение на група депутати от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), начело с председателя на ДСБ Атанас Атанасов, бе изслушването на министър-председателя по скандала да бъде точка първа в програмата на парламента за утре.

Управляващото мнозинство ГЕРБ-СДС, БСП-Обединена левица и Има такъв народ обаче не подкрепи предложението, а "Възраждане" изобщо и не гласуваха.

От 186 гласували само 61 бяха "за" - ПП-ДБ, един от БСП, "Алианс за права и свободи" на Ахмед Доган, МЕЧ и "Величие". "Против" гласуваха от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, "Има такъв народ" и двама нечленуващи - отцепници от Доган.

Първото гласуване в пленарната зала

При искане за прегласуване Атанас Атанасов се обърна към управляващите с думите, че инцидентът е придобил сериозен отзвук в обществото и че е нужно обяснение.

"Не може да се гради доверие в институцията с криене на информация. Променете гласуването си, за да можем да чуем истината от най-високо ниво - министър-председателя. Министерският съвет осигурява реда в страната, тъй като това не е само проблем на МВР", подчерта той.

Въпреки това и при прегласуване депутатите не пожелаха да изслушат Желязков по темата.

Утре гражданското движение "БОЕЦ" организира протест от 18:30 часа пред сградата на МВР в София с искане на оставката на вътрешния министър Даниел Митов.