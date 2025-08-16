Трифонов с нов Майбах и 10 млн. лв в банката. Тошко Йорданов кара Порше и има 850 000 от авторски права

Кешът на лидера на ИТН намалява със 140 хиляди лв. спрямо предходната година

OFFNews 16 август 2025 в 08:38 5355 3
Слави Трифонов

Снимка БГНЕС/Архив
Слави Трифонов

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов е обновил автопарка си, става ясно от имуществената му декларация като председател на парламентарно представена партия пред Комисията за противодействие на корупцията.

Тя потвърждава, че шоуменът е сред най-заможните партийни лидери у нас. Председателят на “Има такъв народ” е посочил два депозита на стойност 9 445 848 лв. В наличност разполага с още 564 000 лв. Спрямо предходната година кешът му намалява със 140 хиляди лв., предаде "24 часа".

Това не е попречило да си вземе нов майбах през декларираната 2024-а. Купил си е суперлуксозната модификация на “Мерцесес” плюс джип “Рейндж Роувър” за общо 851 хил. лв. А е продал два други премиум автомобила - мерцедес “Брабус” и предишен “Майбах” за малко над 800 хил. лв. общо.

От основаването на партията си през 2020 г. Трифонов отказваше да подава декларации пред КПКОНПИ, не го направи и когато бе избран за депутат. Предпочиташе да плаща административни глоби. Но през 2023 г. започна да спазва закона.

Той има голям брой акции в “Алт Плеър” АД, “Седем осми” АД и “Сет 666” ЕАД за общо 3,978 млн. лева. Декларирал е, че е дал 42 хил. лв. заем.

Постъпленията от заплати на телевизионера са паднали с близо 40 хил. За годината са общо 85 349 лв., което прави средно 7112 лв. на месец - малко под основната заплата на хората му в парламента.

Трудовите възнаграждения на шефа на парламентарната група на ИТН и заместник на Слави в партията - Тошко Йорданов, са двойно повече - 163 401 лв. плюс още 21 хил. от допълнителните депутатски пари за представителни разходи и сътрудници. Посочил е и 40 хил. лв. от друга стопанска дейност, още толкова в наличност, както и 45 хил. от жена му.

Внушителни са приходите на Йорданов от авторски права - в левове, евро, долари, английски лири и швейцарски франкове на обща стойност 850 507 лв., което е с близо 150 хил. повече от декларираните от сценариста и текстописец миналата година.

Шефът на депутатите от ИТН кара порше, като вече е покрил лизинга - м.г. му оставаха да изплати към 2200 лв.

    3646

    3

    Putyo

    16.08 2025 в 10:50

    -0
    +4
    Това са парите за събарянето на правителството през 2022г

    900

    2

    Незначителен червей

    16.08 2025 в 09:49

    -0
    +3
    Няма да стане по хубав и по млад ,но ще яде от скъпия кашкавал и ще прави каквото си иска. Това е ,народът обича лидери и да бъде лъган. Да живей

    542

    1

    Октим

    16.08 2025 в 09:06

    -0
    +7
    И пак ... няма да стане по-млад, по-хубав, няма да ву проникне коса и завинаги ще си остане селяндура и особено простака, който винаги е бил! Както и тошкУ...
     
    X

    Неразказаната мръсна история на Варна, която доведе до ареста на кмета Благомир Коцев