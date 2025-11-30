Теменужка Петкова увери, че няма да има увеличение на ДДС в Бюджет 2026

Според министъра на финансите Теменужка Петкова целта е да се създаде напрежение, да има нови предсрочни парламентарни избори и да се опорочи процесът по въвеждане на еврото в България, като поводът за всичко това е приемането на Бюджет 2026.

"Когато през 2020 г. България влезе в чакалнята на Еврозоната президентът излезе на площада, вдигна юмрук и сложи начало на политическата нестабилснсот. Сега сме свидетели на подобно развитие на ситуацията. Отново е ключов моментът - въвеждане на еврото и отново сме свидетелите политическо напрежение", допълни Петкова в предаването "120 минути" по БТВ.

Петкова отново обвини бившия финансов министър Асен Василев и обществено-политическия живот на България през последните 5 години за състоянието на бюджета.

"Рамката на бюджета я е създал Асен Василев. Всичко, което се случи в областта на публичните финанси през последните 4 години е плод на политиката на Василев, която наложи. Искаме да променим голяма част от тези стандарти и политики, които смятам за порочни и погрешни. Целта трябва да е нулево бюджетно салдо или положително. Порочно е да теглиш дефицит от 3% и да кажеш, че няма нищо страшно. Били сме и на излишък при управлението на ГЕРБ. Обвързването на минималната и средна заплата стана по времето на Василев. Това води до верижни реакции. За мен е порочна политика с еднократни прихода да се финансират постоянни разходи. Когато през 2021 г. Василев бе е служебен министър, първата работа, която направи е да вземе парите за магистрала "Хемус". Те бяха 490 млн. лева, които са пренасочени към пенсионната система. С тези пари са създадоха постоянни разходи, защото после приходите от "Хемус" ги няма, а дългът остава", каза Петкова.

Според нея най-важното в настоящата ситуация е, че е възстановен диалогът между бизнес и синдикати.

"Изпратени са предложения от бизнеса и от синдикатите в приходната и разходната част на бюджета. Сигурна съм, че ще намерим решението на всички поставени въпроси на бюджета", убедена е Петкова.

Тя не отговори на зададените въпроси дали ще се оттегли държавният бюджет. Финансовият министър не посочи ясен отговор и на въпрос дали е необходима оптимизация на държавната администрация, а уточни, че трябва задълбочен анализ.

Петкова не каза и дали ще бъдат намалени увеличенията на заплатите в сектор "Сигурност" и служителите в обществения сектор.

Финансовият министър обаче увери, че няма да се увеличава ДДС в бюджета като алтернатива на други данъци.