Цончо Ганев: МЕЧ искат Костадинов да им се помоли, за да обмислят подкрепа за вота ни на недоверие

МЕЧ отказват да подкрепят вот на недоверие, иницииран от "Възраждане", въпреки че са необходими само пет гласа за внасянето му в деловодството на Народното събрание, това заяви Цончо Ганев от "Възраждане" в кулоарите на парламента. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев отхвърли обвиненията и нарече Ганев "лъжец и лицемер".
Той припомни, че вотът на тема "Несправяне на правителството с безводието в страната и управлението на ВиК сектора" беше подготвен през юли и беше подкрепен единствено от "Величие".
По думите му от партията на Радостин Василев са поставили условие на "Възраждане", че лично лидерът на партията Костадин Костадинов трябва да им се помоли, за да осигурят необходимите гласове.
"Правителството е готово да падне, а опозицията отказва подкрепа", подчерта Ганев и добави, че след всеки неуспешен вот на недоверие влиянието на "ДПС - Ново начало" става все по-силно.
Лидерът на МЕЧ Радостин Василев обаче отхвърли обвиненията на "Възраждане" и посочи, че Цончо Ганев е "лъжещ и лицемер".
"Не сме искали Костадин Костадинов да ни се моли, просто помолих Петър Петров и Цончо Ганев лидерът на "Възраждане" да се обади или да се видя с него, за да обсъдим мотивите на вота. Цончо Ганев е един лъжец", посочи Василев.
Той показа на репортерите в кулоарите на парламента запис от пленарна зала, който показва как Ганев си говори с Деница Сачева, Бойко Борисов и Костадин Ангелов.
"Сега ще ви покажа лицемерието на Ганев. Тази сутрин в 09:05 нямаше кворум, но Цончо Ганев с господата от ГЕРБ, които иска да сваля с вот на недоверие си говорят и си разказват вицове. Аз защо не си говоря с ГЕРБ? Не сме молили Костадинов да ни се моли, но ако иска може да дойде на един крак пред нашата стая да подскача и да се моли Кирил Веселински да му отвори вратата", допълни лидерът на МЕЧ.
