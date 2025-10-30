Таков: БСП няма министерства на концесия - нашите се справят отлично. Пеевски само подкрепя правителството

Общинският съветник от БСП Иван Таков заяви, че Столетницата няма министерства на концесия и че "ДПС-Ново начало" единствено подкрепя правителството.

"Нашите министри се справят отлично", коментира пред bTV Таков. Той каза, че очаква пълен мандат на това правителство и че БСП е поела изключително отговорна задача, влизайки в управлението.

По думите му Наталия Киселова е била превъзходен председател на Народното събрание и си е тръгнала с достойнство от поста си. Таков каза, че не може да нарече оттеглянето ѝ "жертва", тъй като е провел разговор с Киселова и е останал с впечатлението, че и тя "разбира, че има по-важни неща от това".

Иван Таков каза още, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов не е дал отговор пред коалиционните си партньори кои са министерствата, които по думите му се държат от "кръгове и кръгчета" и се дават "на концесия".

Общинският съветник беше категоричен, че твърдението му не е по адрес на БСП.

"БСП е единствената лява партия в парламента", каза още Иван Таков.