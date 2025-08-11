Тагарев: Тръмп легитимира Путин като равен, а той е издирван от МНС за военни престъпления

Нямам големи очаквания към тази среща, заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев като коментира предстоящата среща между американския президент Доналд Тръмп и руския Владимир Путин по Нова нюз.

По думите му на високо равнище обикновено се срещат лидери, когато повечето въпроси вече са договорени, но в случая има „голям разнобой“ по ключови теми като бъдещето на Запорожие, Херсон и Донецк. „Няма как да бъде постигнато солидно споразумение, дори да приемем, че САЩ действат принципно и отчитат интересите на Украйна — нещо, което не е ясно към момента“, подчерта той.

Тагарев предупреди, че самият факт на срещата ще придаде легитимност на руския президент: „Постигнато или не споразумение, приемливо или не за Украйна и Европа, Тръмп вече ще е признал Путин като равен, въпреки че той е издирван от Международния наказателен съд за военни престъпления“.

По думите му руската икономика е в „тежко състояние“ заради санкциите. „Едно от обясненията защо Путин се съгласява на среща е именно нуждата от облекчаване на санкциите, за да пълни държавния бюджет и да възстановява армията“, обясни той, като се усъмни в готовността на Москва за реални отстъпки.

Тагарев отбеляза, че Европа е „видимо отсъстваща“ от процеса, което е по вкуса и на Тръмп, и на Путин. „Европейските лидери са ясни, че всяка териториална размяна трябва да е по решение на Украйна, а не на трети страни“, каза той. Въпреки това, според него, целта на САЩ е „спиране на огъня, икономически ползи за Вашингтон, а Европа да поеме гаранциите и цената за сигурността“.

Екипът на президента Доналд Тръмп подхожда абсолютно непрофесионално към този толкова важен въпрос, коментира още Тагарев по бТВ.

Според Тагарев специалният пратеник на САЩ Стив Уткоф, който преди това се среща с Путин, е абсолютно некомпетентен. „Той направи груби грешки в една от предните му срещи, дори преводачът му беше от днешното КГБ“, обясни Тагарев.

Относно предстоящата среща между Тръмп и Путин той припомни срещите между Артър Чембърлейн и Адолф Хитлер и последвалото Мюнхенското споразумение за Чехословакия.

„Да припомня – Хитлер смята, че трябва да получи Судетската област в Чехословакия, близо до германската граница тогава. В Мюнхен се събират делегации на Германия, Франция, Великобритания и Италия, без чехословашката делегация. Те взимат решение да предадат тази област, за да умилостивят Хитлер, за да не започва голяма война в Европа. Той обаче кара по един учебник, който сега и Путин използва. Първо – военни провокации, има създадена една марионетна Словашка република, която обявява независимост от Чехословакия, в интерес на Германия. И около два месеца по-късно завзема цяла Чехословакия“, припомни Тагарев.

Бившият министър на отбраната отбеляза, че все пак има и доста разлики в поведението и във военната и икономическа мощ на държавите, които участват в тези процеси.