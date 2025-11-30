Свидетелка срещу Коцев подаде сигнали до контролните органи: Събраните средства за гаранцията му са пране на пари

Свидетелка по делото срещу варненския кмет Благомир Коцев подаде сигнали до "всички контролни органи" заради дарителската кампания, с която бяха събрани над 200 000 лв. за паричната му гаранция.

Подател на сигналите е Биляна Якова. Тя е бивша служителка на общинската администрация във Варна, уволнена при управлението на Коцев. На 19 април м.г. администрацията на кмета подаде сигнал до прокуратурата срещу Якова.

Поводът беше прахосаното финансиране на един от основните компоненти на проекта "Интегриран градски транспорт на Варна", който Якова управляваше от 2013 г. още с първия мандат на бившия кмет на града Иван Портних от ГЕРБ. Досъдебното производство срещу нея се оказа прекратено преди три месеца, но може да бъде възобновено.

Якова е един от свидетелите по делото срещу него, а преди седмици беше подала и искане до Общинската избирателна комисия за прекратяване на мандата на кмета, докато той още беше в ареста. Причина за искането ѝ е, че "Коцев не се е явил на работа от над 60 дни".

Тя също така обвини съпругата му Камелия, че всъщност нямат брак и не може да се представя като Коцева.

Атаката ѝ срещу дарителската кампания се основава на "потенциални нарушения на закона и правилата на фондациите и платформите" - включително за "пране на пари".

В сигнала се твърди, че събирането на средства за гаранцията на Благомир Коцев от фондацията на депутата от ПП-ДБ Манол Пейков представлявало нарушение на устава на организацията.

В него се посочва, че целите на фондацията са "развитие и утвърждаване на гражданското общество, гражданско участие и добро управление". Според Якова "използването на средства за гаранция на обвиняем кмет не попада в тези цели".

Твърдението за предполагаемо "пране на пари" се обяснява само с това, че "над 50% от даренията са анонимни". Според нея имало анонимни дарения от по 1000 лева, което си било "пране на пари".

В сигнала се пита още как съдът във Варна е приел тези дарения "без проверка на законовата им основа" и дали не е извършена "злоупотреба с дарителски средства".

Якова настоява да се извърши проверка от прокуратурата и ДАНС за "произхода и легитимността на средствата", както и да се "изискат данни за дарителите за проверка на анонимните и високите дарения".

Същите обвинения тя отправи и към кампанията на актьора Филип Буков.

Двете дарителски кампании събраха над 200 000 лв. за броени часове, след като Варненският окръжен съд измени мярката за неотклонение на Благомир Коцев от арест на парична гаранция.

