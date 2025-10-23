Социалистите в ЕП: Многодишната финансова рамка, предложена от ЕК, е неприемлива

Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент обясни на Европейската комисия защо не може да приеме националните и регионалните планове за инвестиции и реформи, заложени в Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г.

В официално писмо, адресирано до председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, от групата на социалистите и демократите в ЕП заявяват, че сериозно са разгледали предложенията на Комисията за Многогодишната финансова рамка за следващия период.

Според групата, оглавявана от евродепутата Ираче Гарсия, настоящите политически цели рискуват да подкопаят самите цели на сближаване и солидарност, които ЕС отстоява.

Групата S&D призовава ЕК да преразгледате позицията си по подхода "един национален план за всяка държава членка" с модела на Механизма за възстановяване и устойчивост като образец. "Това не може да бъде основа за разходите по споделено управление след 2027 г.", заявяват социалистите и демократите в ЕП.

Те са на мнение, че преходът към централизирано национално планиране, което отслабва регионалното участие и участието на гражданското общество, е неприемливо.

"Предложението представлява риск от финансиране на 27 национални плана за растеж, вместо на една кохерентна инвестиционна стратегия за целия ЕС, и може да засили регионалните различия, вместо да ги намали, като застраши стабилността на вътрешния пазар", предупреждават евродепутатите в писмото.

S&D се обявяват и срещу механизмите за засилена условност, които свързват инвестиционните планове с обещания за реформи, отговарящи на препоръките на ЕС и други насоки за реформи. Според тях подобна мярка би попречила на перспективите за регионално развитие.

"Такива механизми не са демократично отчетни и са несъвместими с инструментите, предназначени да насърчават социалното и териториалното. Освен това искаме да гарантираме, че ЕП има по-силен демократичен контрол върху разходите, което явно не е заложено във вашето предложение", пише още в писмото.

Социалистите и демократите в ЕП призовават за "инвестиции в хората" и осигуряване на стратегически политически рамки за активни политики на пазара на труда, равенство между половете, образование и обучение, социално включване, намаляване на бедността и здравеопазване.