Ще компенсират с близо 2,1 млн. лева семействата с неприети деца в детски градини

Кабинетът одобри 2 120 242 лева за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини поради липса на свободни места.
Средствата се предоставят за 1755 деца от пет общини - Столична община, Пловдив, Варна, Родопи и Аксаково.
Финансовите компенсации за периода 1 юли – 14 септември се изплащат с днешното решение и ще бъдат преведени към бюджетите на общините.
По тази мярка се компенсират семейства на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на места.
