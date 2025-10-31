Сградата на НС се руши, има напукани стени, алармира кметът на район Средец

Сградата на Народното събрание се руши. Има напукани стени, рушащи се фризове, теч на ръждива вода от декоративната метална ограда, съобщи кметът на район "Средец" Трайчо Трайков във фейсбук.
Надявам се новият председател на НС г-жа Назарян да вземе въпроса присърце. Не трябва да се допуска повторение на случая със стария Нотариат, друга емблематична държавна сграда в район Средец, която от години е занемарена и се руши (все пак имаме информация от МК, че нещо се прави по въпроса), пише още Трайков.
Той допълва, че са констатирани и подкожушена и обрушена мазилка, цокъл с интензивни видими петна от влага, дефектирали фуги около гранитните облицовъчни плочи на сградата на пл. "Народно събрание" 2.
Покрай арменската фамилия на председателя на НС се сещам и за един разговор с префекта на район Кентрон (Център) в Ереван. Попитах го какво правят, че няма драсканици по сградите в града. Той се замисли малко и каза - нищо не правим, няма нужда. А при нас, за съжаление - има. Очаквам с изпълнението на новия договор на СО за видеонаблюдение нещата поне малко да се подобрят, пише още кметът на район "Средец".
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2900
3
31.10 2025 в 13:07
42
2
31.10 2025 в 12:22
510
1
31.10 2025 в 12:03
Кого е "алармирал" този *****? Зукърбърг?
Швейцарските медии: Тръмп вероятно се опитва да свали Мадуро от власт
''Невинен до доказване на противното'': как публичният процес изпревари съдебния по случая ''Росен Белов''
Белгия заплаши Кремъл: Ще изтрием Москва от лицето на земята
5 кг злато за Гешев, 1 кг за спецпрокурора ''Митко'': Бившата на Пепи Еврото свидетелства срещу него
Голямо факелно шествие за Деня на народните будители мина през ''Люлин''
5 кг злато за Гешев, 1 кг за спецпрокурора ''Митко'': Бившата на Пепи Еврото свидетелства срещу него
Комитата: Отговорям на всяко едно невярно твърдение на гл. архитект за спирането на строежа край река Драгалевска