Сградата на НС се руши, има напукани стени, алармира кметът на район Средец

Сградата на Народното събрание се руши. Има напукани стени, рушащи се фризове, теч на ръждива вода от декоративната метална ограда, съобщи кметът на район "Средец" Трайчо Трайков във фейсбук.

Надявам се новият председател на НС г-жа Назарян да вземе въпроса присърце. Не трябва да се допуска повторение на случая със стария Нотариат, друга емблематична държавна сграда в район Средец, която от години е занемарена и се руши (все пак имаме информация от МК, че нещо се прави по въпроса), пише още Трайков.

Той допълва, че са констатирани и подкожушена и обрушена мазилка, цокъл с интензивни видими петна от влага, дефектирали фуги около гранитните облицовъчни плочи на сградата на пл. "Народно събрание" 2.

Покрай арменската фамилия на председателя на НС се сещам и за един разговор с префекта на район Кентрон (Център) в Ереван. Попитах го какво правят, че няма драсканици по сградите в града. Той се замисли малко и каза - нищо не правим, няма нужда. А при нас, за съжаление - има. Очаквам с изпълнението на новия договор на СО за видеонаблюдение нещата поне малко да се подобрят, пише още кметът на район "Средец".