Съветниците от ПП-ДБ искат изслушване на шефа на СДВР

Да се проведе извънредно заседание на комисията по обществен ред и сигурност към Столичния общински съвет, на което да бъдат изслушани директорът на СДВР, директорът на "Сигурност в СО и шефът на охраната на мола, в който бе намушкано и почина 15-гоидшно момче.

Това настояват съветниците от ПП-ДБ в СОС.

"С дълбока тревога и скръб научаваме за трагичния инцидент, при който 15-годишно момче беше намушкано в мол в София и по-късно почина. Този случай показва колко крехка е ситуацията по отношение на сигурността в обществените пространства и как властите, охранителните фирми и операторите на търговските центрове трябва да носят сериозна отговорност за предотвратяване на подобни инциденти, заявяват в позиция те.

От ПП-ДБ искат и:

Изясняване на обстоятелствата: как е реагирала охраната на мола, какъв е бил протоколът в такава ситуация, какви мерки са предприети преди и след инцидента.

Преглед и оценка на нормативната уредба и контролния механизъм за търговски центрове – какви минимални стандарти за охрана, видеонаблюдение и превенция има, и как те са били приложени в конкретния случай.

Представяне на план за действие от Столична община и СДВР, който да включва конкретни мерки за засилване на безопасността в търговските обекти и предотвратяване на достъпа на оръжие, конфликти между групи, бърза полицейска и охранителна намеса.

Групата ни счита, че подобен инцидент не може да бъде разглеждан само като криминален случай – той е тревожен сигнал за слабости в системата на сигурност и контрол, които засягат всички граждани. Ние следим отблизо ситуацията и ще настояваме за пълна прозрачност и отговорност, пишат още съветниците от ПП-ДБ и изразяват съболезнования на семейството на загиналото момче.