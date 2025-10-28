Румен Радев: Правителството носи отговорност за защитата на българския интерес в договора с ''Райнметал''

Параметрите на договора с германския технологичен концерн „Райнметал“ и начинът, по който ще бъде защитен българският национален интерес, са изцяло в отговорността на правителството, заяви президентът Румен Радев пред журналисти в Рияд, където участва във форума „Инициатива за бъдещи инвестиции“ по покана на престолонаследника и министър-председател Мохамед бин Салман.

Днес в Министерския съвет бе обявено официалното начало на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси – съвместна инициатива между българската държава и германския концерн.

Под договора подписите си положиха главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер, директорът на отдела „Оръжия и боеприпаси“ Роман Кьоне, както и изпълнителният директор на „Вазовски машиностроителни заводи“ (ВМЗ) Иван Гецов.

„Мой приоритет винаги е бил изграждането на съвременни отбранителни способности за българската армия и развитието на силна, конкурентоспособна българска отбранителна индустрия,“ подчерта Радев.

Той припомни, че първите контакти с „Райнметал“ са били осъществени по негова инициатива още в началото на годината по време на Мюнхенската конференция за сигурност, където се е срещнал с Папергер и е отправил покана концернът да инвестира в България.

„Поканих го в президентската институция, представих му целия спектър от възможности на нашата индустрия и организирах срещи с правителството.

Сега очаквам от кабинета да защити националния интерес – това е тяхната отговорност,“ заяви президентът.

Предистория на проекта и политически контекст

Темата за германската инвестиция не е нова и вече беше повод за публично напрежение между президента и правителството през лятото.

През август Румен Радев остро отхвърли внушенията, че саботира работата на кабинета, заявявайки, че именно той е привлякъл стратегическия инвеститор.

„В началото на годината успях да убедя „Райнметал“ не само да посети България, но и да инвестира върхова технология в нашата отбранителна индустрия. Тази инвестиция аз я подарих на правителството, а те говорят, че ги саботирам,“ каза Радев тогава.

В отговор, докато президентът говореше в София, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се включи на живо от централата на „Райнметал“ в Дюселдорф – демонстрирайки, че контролът върху проекта има и своя политически заряд.

„Аз го правя за страната и ще продължа да го правя – независимо кое е правителството и дали е компрометирано,“ допълни държавният глава тогава.

Той също така отправи критики към кабинета за забавени решения относно назначаването на ръководители в службите и посланиците, подчертавайки, че липсата на координация подкопава институционалния диалог.

Форумът в Рияд

В Рияд президентът Радев участва в панела „Истинската цена на икономическата сигурност“ и се срещна с министъра на търговията на Саудитска Арабия Маджид бин Абдула ал Касаби, както и с Ричард Атиас, председател на Изпълнителния комитет на FII Institute.

Форумът събира лидери и инвеститори от цял свят с цел обсъждане на иновации, енергийна сигурност и глобални инвестиционни партньорства.