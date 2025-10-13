Радев за вота в Пазарджик: Тези избори са олицетворение на превзетата държава

"Всички видяхме, че тези избори са олицетворение на превзетата държава и еманация на това, което говорихме - покварата в българската политика". Така президентът Румен Радев коментира извънредния вот за общински съветници в Пазарджик, който беше спечелен от "ДПС-Ново начало".

Държавният глава коментира и случая с продължаващия арест на варненския кмет Благомир Коцев.

"Понеже сме във Варна все по-интересен става казусът с варненския кмет. Появиха се публикации за таен свидетел - украински гражданин дали има такъв, дали е дал показания и срещу кого - аз не мога да коментирам, това е територия на съда. Смущаващото обаче е информацията за работата на ДАНС. Според тези публикации в началото на юли и. ф. председател на ДАНС със своя заповед гони въпросния гражданин и му налага забрана за влизане в страната, заради обществено опасна дейност и пране на пари тук, във Варна. Ако това е вярно, трябва във вашата регионална дирекция във Варна - на ДАНС да има оперативно дело с убедителни мотиви за това изгонване. Пак според тези публикации само 2 седмици по-късно същият и. ф. председател на ДАНС си отменя собствената заповед и го връща в България. Това е абсолютен прецедент, за стотици издавани забрани за много години назад няма друг подобен случай. И тук идва логично въпросът кой е натиснал и.ф. председател на ДАНС да поеме този риск и да погази собствените си мотиви и защо. Призовавам ресорната комисия в НС да изясни всички обстоятелства около този случай, защото вече има такива публикации и трябва да се даде отговор - вярно ли е или не", каза той.

Радев посочи, че по закон председателят на ДАНС е длъжен да предоставя еднаква по обем и съдържание информация на президента, министър-председателя и на председателя на НС.

По думите му, към него информация по този казус не е постъпвала, но всички развития сочат към мисълта, че подобна информация придобиват онези, "които нямат достъп до нея, но явно я ползват за свои користни цели"

"Това е резултатът от промените в службите, мачкане на неудобните, все по-яростни политически репресии, все по-брутален грабеж на публичен ресурс и на частен бизнес. За което все по-малко ще научаваме, както и ненаучихме за източването на "Хемус" при държавата на Борисов. Просто ще продължим така тихичко да си обедняваме. Тук вече не става въпрос за президентските пълномощия, а за функционирането ни правова държава. Ако ние не активираме съпротивителните сили на нашето общество, ще се връщаме назад във времето към най-мрачните епизоди на диктатура и грабеж", посочи още Радев.

Държавният глава участва в церемонията по награждаване на младежите, постигнали ниво "злато" и "сребро" в рамките на Международната награда на херцога на Единбург – България. Събитието се проведе в резиденция "Евксиноград". По този повод държавният глава коментира, че "имаме прекрасни млади, интелигентни хора, това е бъдещето и надеждата на България."