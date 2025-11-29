Радев: Този бюджет е предупреждение какво ни чака в еврозоната - в нея влизаме прибързано

OFFNews 29 ноември 2025 в 11:12 948 5
Румен Радев.

Снимка БГНЕС
Президентът Румен Радев

Този бюджет е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната, където влизаме прибързано и с на практика антиевропейско управление, заяви пред БТА президентът Румен Радев. Той взе участие в тържествата за празника на Ботевград.

Радев е на мнение, че оттеглянето на бюджета е гражданска победа, но „нека не се заблуждаваме, докато хазната е в ръцете на коалиция „Магнитски“, парите ни ще бъдат в джобовете на техните тартори, ще отиват за частни „фалкони“, бизнесът ще продължава да бъде притискан, а младите ще търсят работа зад граница“.

Приветствам всички хора, които надигат глас и напомнят на социопатите и биячите в парламента, че България е и ще бъде демокрация, каза президентът.

Той коментира още, че депутатите, които се крият от избирателите зад стените на парламента, са недостойни да представляват българския народ.

Както е казал Петко Славейков „всяко нещо, което е направено за народа, без народа, не е праведно, не е законно", заяви Радев.

    4764

    5

    Kilca

    29.11 2025 в 12:07

    -0
    +11
    Трябва да има протест и срещу този мерзавец. Срам ме е от тоз боклук!

    17969

    4

    Nick F

    29.11 2025 в 11:40

    -0
    +17
    Не мисля че е толкова глупав, че да свързва кражбите на гуцитата с еврозоната. Така че остава другият вариант - Радев е гнусен и безочлив манипулатор.

    6800

    3

    Cortez

    29.11 2025 в 11:39

    -0
    +17
    Еий, този плешив сбръчкан путинист не спря да прави опити да спъва държавата, мръсно болшевишко парче излезе Радев, спретнете му един Импийчмънт та и президентска пенсия в Евро да не може да вземе, гаден комунист, хлъзгав като редка кал.

    13794

    2

    flatko

    29.11 2025 в 11:30

    -0
    +17
    А там някъде в някоя тайна стаичка кукловодите инструктират свинята да наглее колкото се може повече, докато фатмака се прави на икономист и говори рашистки глупости. Лошото и доброто ченге, на каишка на едни и същи сценаристи.
    Още се чудя дали тази стаичка е в София или директно в мацква.

    4005

    1

    PaulPierce

    29.11 2025 в 11:24

    -0
    +37
    Какво общо имат разходите за МВР и касичката ББР с еврото, не става ясно, но явно иска да брандира протеста като антиевров такъв и да обслужи Шиши и Путин едновременно.
     
