Радев: Този бюджет е предупреждение какво ни чака в еврозоната - в нея влизаме прибързано

Този бюджет е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната, където влизаме прибързано и с на практика антиевропейско управление, заяви пред БТА президентът Румен Радев. Той взе участие в тържествата за празника на Ботевград.
Радев е на мнение, че оттеглянето на бюджета е гражданска победа, но „нека не се заблуждаваме, докато хазната е в ръцете на коалиция „Магнитски“, парите ни ще бъдат в джобовете на техните тартори, ще отиват за частни „фалкони“, бизнесът ще продължава да бъде притискан, а младите ще търсят работа зад граница“.
Приветствам всички хора, които надигат глас и напомнят на социопатите и биячите в парламента, че България е и ще бъде демокрация, каза президентът.
Той коментира още, че депутатите, които се крият от избирателите зад стените на парламента, са недостойни да представляват българския народ.
Както е казал Петко Славейков „всяко нещо, което е направено за народа, без народа, не е праведно, не е законно", заяви Радев.
29.11 2025 в 12:07
29.11 2025 в 11:40
29.11 2025 в 11:39
29.11 2025 в 11:30
Още се чудя дали тази стаичка е в София или директно в мацква.
29.11 2025 в 11:24
