Днес отдаваме почит към политическата зрялост на предците ни, които обявиха България за независима държава. След 1908 г. народът ни много пъти доказа, че има и волята, и силата сам да определя своето бъдеще, заяви президентът Румен Радев в профила си във Фейсбук по повод Деня на независимостта - 22 септември.
"Но Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост, който трябва да следваме и днес. Наивно и опасно е да очакваме друг да решава проблемите ни и отстоява националните ни интереси. Длъжни сме да следим и настояваме институциите да изпълняват народната воля. Да предявяваме своите демократични права" - заяви Радев.
"Независимостта означава да сме суверенни в отношенията си със света и свободни в изявата на своята демократична воля. Да браним тези си права от всяко посегателство. Успехът ни е възможен само ако в България правото е тъждествено на справедливостта, а Конституцията и законите стоят над всяка политическа корист. Независимостта на България днес е наш общ дълг и обща отговорност! Честит празник!" - заяви още президентът.
3060
4
22.09 2025 в 11:04
Този ден е извоюван без чужда помощ, благодарение на самочувствието и увереността на българския народ!.
А не от днешните копейки..:(
3146
3
22.09 2025 в 10:58
3060
2
22.09 2025 в 10:54
7550
1
22.09 2025 в 10:36
Бегай у Сибир, каун!
