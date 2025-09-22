Радев: Независимостта означава да сме суверенни в отношенията си със света

OFFNews 22 септември 2025 в 09:38 679 4
Румен Радев

Снимка БГНЕС
Президентът Румен Радев

Днес отдаваме почит към политическата зрялост на предците ни, които обявиха България за независима държава. След 1908 г. народът ни много пъти доказа, че има и волята, и силата сам да определя своето бъдеще, заяви президентът Румен Радев в профила си във Фейсбук по повод Деня на независимостта - 22 септември.

"Но Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост, който трябва да следваме и днес. Наивно и опасно е да очакваме друг да решава проблемите ни и отстоява националните ни интереси. Длъжни сме да следим и настояваме институциите да изпълняват народната воля. Да предявяваме своите демократични права" - заяви Радев.

"Независимостта означава да сме суверенни в отношенията си със света и свободни в изявата на своята демократична воля. Да браним тези си права от всяко посегателство. Успехът ни е възможен само ако в България правото е тъждествено на справедливостта, а Конституцията и законите стоят над всяка политическа корист. Независимостта на България днес е наш общ дълг и обща отговорност! Честит празник!" - заяви още президентът.

    3060

    4

    helper68

    22.09 2025 в 11:04

    -0
    +0
    А между другото, Честит Ден на Независимостта!
    Този ден е извоюван без чужда помощ, благодарение на самочувствието и увереността на българския народ!.
    А не от днешните копейки..:(

    3146

    3

    1215

    22.09 2025 в 10:58

    -0
    +3
    Определено тоя пуяк е много тъп. Някой би го нарекъл по милостиво-гьонсурат.

    3060

    2

    helper68

    22.09 2025 в 10:54

    -0
    +6
    България и ''Независимостт'' и кой тръгнал да говори.. Клоун!.

    7550

    1

    alfakentavur

    22.09 2025 в 10:36

    -0
    +6
    Рашисткото мекере ще ме учи какво е независимост.
    Бегай у Сибир, каун!

     
