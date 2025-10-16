Радев: Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта

Никой не е свеждал председател на Народното събрание до плод и зеленчук, заяви президентът

OFFNews 16 октомври 2025 в 09:57 3595 2
Радев и Пеевски

Снимка БГНЕС
Радев и Пеевски.

"Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта. Това нелегитимно, и мога да кажа антидемократично действие, се извършва пред очите на хората, но не и със съгласието на избирателите. Включително хората от ГЕРБ, които не са гласували за партията на Пеевски. Трябва най-накрая да разберат, че избирателите не са крепост". Това заяви президентът Румен Радев пред Паметника на българския летец в София, където участва в отбелязването на Празника на авиацията и Българските военновъздушни сили.

Никой не си е позволявал подобно унизително отношение към премиер и никой не е свеждал председател на Народното събрание до плод и зеленчук, заяви Радев.

"И целият този моноспектакъл бе триумф на ненормалността на българската политика", коментира държавният глава.

По думите му властта не е в институциите, а "в двама души, които си я разменят". Това не може да продължава повече, заяви Радев.

По отношение на личната си охрана Радев заяви, че не може да се откаже от нея по закон.

Понятия като дълг, отговорност и солидарност не са празни понятия, допълни той.

"Когато приемат закон, с който принуждават хора да вършат държавна работа с лични автомобили - аз ще бъда солидарен с тези хора и ще пътувам със своя личен автомобил", добави Радев.

По думите му управляващите приемат закони, които "разграждат държавността". Призова ги да "слязат от лимузините и да вършат служебна работа с лични автомобили".

Така някои от тях най-сетне ще се запознаят със своите избиратели, допълни президентът.

    Джендо Джедев

    16.10 2025 в 11:05

    По отношение на Боце и Шиши льотчикът е 100% прав.

    dolivo

    16.10 2025 в 10:27

    за съжаление е прав.

    не че той е много убав.
     