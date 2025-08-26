Прокурор става трети зам.-министър на правосъдието

OFFNews 26 август 2025 в 12:00 219 0

Снимка БГНЕС/архив

На днешното си заседание прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС) единодушно освободи Стоян Лазаров от длъжността „заместник на административния ръководител – заместник военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна прокуратура“. 

Лазаров става заместник-министър на правосъдието.

Освобождаването му като заместник на военно-апелативния прокурор е по молба на премиера Росен Желязков, а кандидатурата му за заместник-министър на правосъдието е предложена от министър Георги Георгиев.

До момента той има двама заместници – Спаска Кинчева и Михаела Мечкунова.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Проливите: Руските руските амбиции към тях и съдбата на България (филм на Камен Невенкин, част I)