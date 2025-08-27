''Продължаваме промяната": ББР се превръща в лична банка на Пеевски и Борисов

OFFNews 27 август 2025 в 17:48 834 2
ББР

Снимка ББР
Българска банка за развитие

Правителството превръща Българска банка за развитие (ББР) от банка за подпомагане на малкия и средния бизнес в лична банка на Борисов и Пеевски, която по тяхна благословия да раздава пари на държавни предприятия и за „приоритетни“ проекти по непрозрачен начин, пишат в позиция до медиите от "Продължаваме промяната" (ПП).

Повод за реакцията им е правителственото решение, с което капиталът на ББР се увеличава с 4 млрд. лв. Тези пари са част от изтеглените рекордни 16,5 млрд. лв. дълг, които ще се връщат от българските граждани, твърдят от ПП.

Според мотивите за решението увеличението на капитала на ББР е необходимо за финансиране на приоритетни проекти – като ВиК инфраструктура, зелена енергия, индустриални зони, сигурност – и че тази операция няма да се отрази върху бюджетния дефицит. Обявено е, че средствата ще се държат на сметка за чужди средства в БНБ.

Опитът в последните години показа, че по времето на управлението на ГЕРБ ББР е употребявана като касичка на властта за раздаване на кредити на близки фирми, повечето от които останаха невърнати и необслужвани. През 2021 г. Кирил Петков, като служебен министър на икономиката, разкри, че ББР е раздала около 1 млрд. лв. на 8 фирми, свързани с Делян Пеевски, Румен Гайтански – Вълка и братя Домусчиеви. През 2024 г. Петков настоя разследване да обхване и кредити за „Булгартабак“, включително един от 150 млн. лв., който уж е обезпечен – но само на хартия, а всъщност необслужван. През 2024 г. банката призна, че няма как да бъде върнат кредит от близо 150 млн. на фирмата „Роудуей Кънстръкшън“, свързана с Румен Гайтански – Вълка, посочват от "Продължаваме промяната".

Те предупреждават, че без ясни механизми на контрол и отчетност банката отново ще се превърне в средство за пренасочване на обществен ресурс към кръгове около Борисов и Пеевски.

За какво настояват

Заедно с проекта за бюджет 2026 да се публикува ясен и подробен план как точно ще бъдат разпределени тези 4 млрд. лв. – в какви проекти, в кои региони и при какви условия.

Незабавно да стартира независим одит на ББР от международна одиторска фирма, който да бъде публично оповестен.

Да се осигурят прозрачност, публичен мониторинг и ежемесечни финансови отчети за поетите финансови ангажименти на ББР, изпълнението на договори и финансовите потоци.

Да бъде защитена институционалната независимост на ББР, недопускане на политически назначения в управленския и надзорен контрол на банката.

    -900

    2

    Сикаджийска Мутра - Буда

    27.08 2025 в 18:10

    -0
    +0
    Уважаеми читатели ...... Територията е в реална , пълномащабна Диктатура !

    35 години след комунистическият Режим , сме завладени от българщината , въвела Мутренска клептокрация с геноцид на интелекта !

    Няма как точно простака бойко борисов , бандит , лъжец ,крадец ,страхливец да ви заведе към просперитет и свобода !



    -900

    1

    Сикаджийска Мутра - Буда

    27.08 2025 в 18:05

    -0
    +0
    Краденето и корупцията на това правителство с премиери тандем двете прасета пеевски-простак , ще надминат познатите ни параметри.


    Задава се грабене с неподозирани мащаби !!!!
     
