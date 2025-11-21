Президентът: Властта използва завладените институции като бухалки

Властта може и да има външните белези - лимузини, кабинети с герб, микрофони, но вече няма легитимност и не се свени да използва завладените институции като бухалки. Гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват. Това е болезнен, но неизбежен сценарий, когато политиците отказват да чуят гласа на хората.
Това обяви президентът Румен Радев след като посрещнато на „Дондуков“ 2 на вицепрезидента за Европа на Американския еврейски комитет Ан-Софи Себан-Бекаш.
Радев допълни, че най-важно е хората да осъзнаят накъде отива България с такъв тип задкулисно управление, то даже вече не е задкулисно - то е явно.
"Над управлението ние имаме една надстройка, която не води изобщо България нито към Европа, нито към една нормална демокрация", изтъкна той.
Според него Бойко Борисов и Делян Пеевски демонтират държавата.
Попитан за намерението Авиоотряд 28 да бъде закрит, отговори: "Запазената марка на тартора на правителството, който седи на първия ред в парламента, за пред камерите, но всяка седмица лети до Дубай с частен "Фалкон" е да съсипва и разпродава всичко, до което се докосне. Ако го оставим да безчинства - наред е държавата. Засега съм чул техните намерения, ще видим до какви действия ще доведат".
21.11 2025 в 20:25
Няма да има да се харчи за предизборна кампания после.
С такава опозиция и хелекторат - толкова.
