Президентът: Санкционирани за корупция извършват брутална чистка в ДАНС

В момента санкционирани за корупция от нашите стратегически партньори политици извършват брутална чистка в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и превръщат службата в своя бухалка. Това каза пред журналисти в Шумен президентът Румен Радев, който коментира съгласувателната процедура за назначаване на председател на ДАНС.
„Правят го чрез номинация, за която ми предлагат да издам указ. Нека ме чуят ясно – няма да стане“, каза президентът Радев.
В момента Деньо Денев е изпълняващ функциите председател на ДАНС.
„Видях, че има някаква дезинформация в новините. Посланическите назначения са съгласувани. Оттук нататък следват рутинни процедури по издаване на агреман, едва след това аз ще издам моя указ", каза държавният глава в отговор на журналистически въпрос на какъв етап са посланическите назначения.
Във връзка с издадения от него указ за назначаване на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, президентът Радев отбеляза, че няма да допусне управляващите да оправдават своите действия с липсата на титуляри за позицията главен секретар на МВР.
Нека да е ясно, че качеството на неговата работа, за неговата политическа безпристрастност, лежи изцяло на правителството, каза Радев.
Държавният глава коментира и темата за новия политически сезон.
Ако продължава да се пренебрегва гласът на хората и продължават да не се отстояват техните интереси, алтернативата на сегашното управление ще бъде все по-търсена, каза той.
„Няма как да не се съглася с думите на премиера, че ни очаква сезон на високо политическо напрежение. Надявам се управляващите да си дават сметка за критично ниското доверие в институциите, което се дължи както на техните действия, така и на изолирането на българските граждани от вземането на ключови решения за бъдещето на страната“, добави Радев.
"България, както винаги съм настоявал, трябва да гради собствен отбранителен капацитет и да допринася за общата политика за сигурност на ЕС, и за повишаване на отбранителния потенциал на НАТО", коментира президентът Радев, попитан за предстоящото посещение на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България, която заедно с премиера Росен Желязков ще отиде във ВМЗ „Сопот“.
Държавният глава коментира темите преди откриването на младежка олимпиада по информатика
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
До подпорния хотел: Фирма изсече гора за 200 000 лв., РИОСВ я глоби 3500 лв. и й разреши да строи хотел, защото вече няма гора
Лодка с мигранти потъна в Средиземно море, минимум 49 се удавиха
Проф. Рачев: Време, опънато на въже. И септември ще става за море
До подпорния хотел: Фирма изсече гора за 200 000 лв., РИОСВ я глоби 3500 лв. и й разреши да строи хотел, защото вече няма гора