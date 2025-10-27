Президентът Румен Радев на форум в Рияд, придружава го съпругата му

Президентът Румен Радев ще посети Саудитска Арабия. По покана на престолонаследника и министър-председател на страната Мохамед бин Салман българският държавен глава ще участва в Деветото издание на форума „Инициатива за бъдещи инвестиции", съобщиха от прессекретариата на президента.

Днес Радев ще се срещне с представители на българската общност в Саудитска Арабия. Приемът ще се проведе в българското посолство в Рияд.

Според данни от преброяването на населението в Саудитска Арабия през 2022 г. в страната живеят 109 български граждани – 51 мъже и 58 жени, съобщи БТА.

Утре Румен Радев ще се включи в официалното откриване на „Инициатива за бъдещи инвестиции“, а по-късно през деня ще участва в дискусия на тема „Каква е истинската цена на икономическата сигурност“. В рамките на форума президентът ще проведе двустранни срещи на високо и най-високо политическо ниво, информират от прессекретариата.

В Рияд президентът ще бъде придружаван от съпругата си Десислава Радева.

Форумът събира държавни и правителствени лидери от цял свят, политици, инвеститори, представители на бизнеса и иноватори, които обсъждат предизвикателствата пред съвременния свят, както и възможностите за инвестиции и стимулиране на икономическото развитие. „Инициатива за бъдещи инвестиции“ се организира от FII Institute - неправителствена организация, която се фокусира върху теми като развитието на високи технологии, роботика, изкуствен интелект, образование, здравеопазване и устойчиво развитие. Провеждането на международното събитие е част от стратегическия план на Саудитска Арабия за икономическо развитие и модернизация „Vision 2030“, посочват още от прессекретариата.