Президентът назначи нови посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан

Президентът Румен Радев назначи нови посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан. Това става ясно от брой 88 на Държавен вестник от 21.10.2025 г., в който са публикувани 6 указа на президента.
Радев освобождава от длъжността извънреден и пълномощен посланик: в Белгия - Пламен Любомиров Бончев, в Нидерландия - Константин Стефанов Димитров, в Казахстан - Боян Борисов Хаджиев.
Наталия Евгениева Узунова е назначена за извънреден и пълномощен посланик в Белгия, Елизабет Константинова Върбанова - в Нидерландия, а Георги Петров Воденски - в Казахстан.
