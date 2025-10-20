Президентът назначи нови посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан

OFFNews 20 октомври 2025 в 22:51 728 0
Президентът Румен Радев

Снимка president.bg
Президентът Румен Радев назначи нови посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан

Президентът Румен Радев назначи нови посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан. Това става ясно от брой 88 на Държавен вестник от 21.10.2025 г., в който са публикувани 6 указа на президента.

Радев освобождава от длъжността извънреден и пълномощен посланик: в Белгия - Пламен Любомиров Бончев, в Нидерландия - Константин Стефанов Димитров, в Казахстан - Боян Борисов Хаджиев.

Наталия Евгениева Узунова е назначена за извънреден и пълномощен посланик в Белгия, Елизабет Константинова Върбанова - в Нидерландия, а Георги Петров Воденски - в Казахстан.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Руската пропаганда в Църквата срещу автентичното християнство. Разговор с Калин Янакиев