Прецедент: Избраха чрез жребий нов общински съветник от ГЕРБ в Пазарджик

Новият общински съветник от ГЕРБ в Пазарджик е избран чрез жребий, предаде bTV. Това е прецедент за града.

До ситуацията се стигна, след като двама депутати от ГЕРБ - Радка Кежева и Борис Владов са постигнали еднакъв брой преференции при гласуване - всеки по 181 гласа. Централната избирателна комисия е уведомена за случая.

Служители от общинската избирателна комисия са написали имената на двамата кандидати, след това председателят на ОИК изтегли едно от листчетата, поставено в стъклена купа. Жребият беше извършен пред двамата кандидати за общински съветници.

Така Радка Кежева стана общински съветник.

Председателят на ОИК Стефан Димитров посочи, че това се случва изключително рядко.

"На мен поне ми се случва за първи път. На някои места избират кандидата чрез хвърляне на монета ези-тура, но ние решихме да е по този начин", допълни той.

ГЕРБ са шеста политическа сила на извънредния вот за общински съветници в Пазарджик. Победител е "ДСП-Ново начало" със 17,13 на сто от гласовете на избирателите в общината.