Премиерът: Българският дух ще оживее и в новите ни евромонети

Днес България върви уверено напред – пътуваме свободно и бързо, заяви Желязков по повод Деня на независимостта

OFFNews 22 септември 2025 в 11:41 576 1
Росен Желязков

Снимка gov.bg
Премиерът Росен Желязков

"Днес отбелязваме 117 години от обявяването на Независимостта на България – велико дело, родено от смелост, държавническа решимост и дипломатическа прозорливост. Независимостта не е подарък, а плод на постоянство и воля, който сме длъжни да отстояваме всеки ден. С нея градим по-силна и модерна държава – разширяваме енергийните връзки, укрепваме националната сигурност, изграждаме магистрали и железопътни линии, привличаме стратегически инвестиции и развиваме високите технологии".

Това заявява премиерът Росен Желязков в поздравлението си по повод Деня на независимостта на България.

"Суверенитетът се крепи на стабилни институции и действаща правова система. Свободата има истински смисъл, когато хоризонтът ни са бъдещите поколения, така че за тях да има обновени училища, иновативни университети и качествено образование. Независимостта означава и да пазим границите си, да гарантираме сигурност и ред, за да бъде страната ни подредена и спокойна. Днес България върви уверено напред – пътуваме свободно и бързо. От 2026 г. българският дух ще оживее и в новите ни евромонети – с Мадарския конник, Свети Иван Рилски и Паисий Хилендарски, напомняйки на цяла Европа за нашата история, духовност и достойнство" - заявява Желязков.

"Независимостта се съхранява с постоянство и единство. Когато действаме заедно и решаваме проблемите с воля и отговорност, тя става още по-здрава. Да пазим постигнатото, да градим нови успехи и да гледаме напред с увереност и национално самочувствие. Честит празник!" - казва още премиерът.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    142

    1

    Октим

    22.09 2025 в 12:03

    -0
    +0
    Няма ли да изтропате върху монетите храма носещ името на ру卐кия мюсюлманин невски? Само не са ви заповядали, не сте го направили ...
     
    X

    От Дамаск до София – за бизнеса и дюнерите с Аладин Харфан