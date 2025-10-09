Правителството предложи помощ за кризата с боклука. Кметът Терзиев: За момента се справяме

09 октомври 2025
Среща в МС с кмета на София Васил Терзиев

Снимка МС

Държавата е готова да помогне на Столична община за кризата с боклука, ако кметът на София Васил Терзиев поиска, стана ясно от брифинг в МС на премиера Росен Желязков, Терзиев и министъра на правосъдието Георги Георгиев, както и кметовете на засегнатите райони Красно село и Люлин. 

"Срещата не беше с цел да се търсят причините и последствията от ситуацията. За нас е важно, когато има такава ситуация, защото София неведнъж е била
изправяна пред подобно предизвикателство, да се намери най-добрият модел в интерес на гражданите. Боклукът няма политически цвят, от него не могат да се извадят каквито и да е политически положителни резултати. Боклукът е замърсяване, а то води и до замърсяване в политическата среда", каза Желязков. 

"Ако имаме нужда, бихме се възползваме от протегнатата ръка на правителството. За момента се справяме с текущата ситуация. Уверих г-н Желязков, че със съвместни усилия на общината и доброволци в рамките на следващата седмица вече се очаква да има нормализация. Това обаче далеч не е трайно решение. Търсим такова максимално бързо по различните позиции от обществената поръчка, да има движение и яснота как ще се случва сметоизвозването в града. При нужда се съгласихме, че бихме се обърнали за помощ, никой от нас не иска да упорства и да се политизира излишно", обясни Терзиев.

Министър Георги Георгиев ще е координатор на процеса, ако Столична община поиска помощ. 

Затворници вече почистват доброволно едрогабаритни отпадъци до контейнерите в Красно село, съобщи министърът на правосъдието по-рано днес. 

