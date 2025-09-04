ПП иска нова процедура за избор на ръководство на КПК

"Продължаваме промяната" предлага прекратяване на процедурата за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Според формацията настоящата процедура е "компрометирана" и следва да бъде открита нова.

Партията е внесла и формално предложението си като проекторешение.

"Днес пред нас стои въпросът дали ще имаме истински независим антикорупционен орган, или ще позволим на управляващото мнозинство да бетонира статуквото", казва Лена Бориславова.

В позицията, изпратена до медиите, се посочват следните дефицити на процедурата за обновяване на КПК:

скъсени срокове;

липа на реален обществен и медиен контрол;

непрозрачни правила;

съмнения за конфликт на интересил сред членовете на номинационната комисия.