ПП иска нова процедура за избор на ръководство на КПК

"Продължаваме промяната" предлага прекратяване на процедурата за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Според формацията настоящата процедура е "компрометирана" и следва да бъде открита нова.
Партията е внесла и формално предложението си като проекторешение.
"Днес пред нас стои въпросът дали ще имаме истински независим антикорупционен орган, или ще позволим на управляващото мнозинство да бетонира статуквото", казва Лена Бориславова.
В позицията, изпратена до медиите, се посочват следните дефицити на процедурата за обновяване на КПК:
- скъсени срокове;
- липа на реален обществен и медиен контрол;
- непрозрачни правила;
- съмнения за конфликт на интересил сред членовете на номинационната комисия.
"Прекратяването на тази процедура не е формалност. То е акт на политическа воля – воля за почтеност, върховенство на правото и европейско бъдеще на България", подчерта Бориславова.
