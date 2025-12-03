ПП-ДБ пуснаха петиция за вота на недоверие

"Продължаваме промяната-Демократична България" пуснаха петиция "Оставка! Вън Борисов и Пеевски от властта!" за вота на недоверие.

Към момента петицията е събрала 11 130 подписа. Подписката ще бъде внесена публично, от трибуната на Народното събрание.

От коалицията съобщават, че следващият протест ще бъде по време на дебатите по вота на недоверие идната седмица.

След националния протест от 1 декември "Продължаваме промяната-Демократична България" се обявиха за оставка на правителството и нови избори. Коалицията ще внесе вота на недоверие в петък.

На брифинг пред журналисти премиерът Росен Желязков обяви, че управляващите са чули протестиращите и пое ангажимент за изготвяне на нов бюджет, но твърдо заяви, че не е време за оставка на кабинета - заради сложния геополитически момент и финалния етап на присъединяване към еврозоната.